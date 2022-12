Nakonec zklamání, byli jsme blízko, mrzelo po remíze hradeckého kouče Martince

„Víme jak to tehdy bylo, ale byli to jiní hráči a my jsme tehdy hráli trochu jiný hokej,“ uvedl hlavní kouč Mountfieldu Tomáš Martinec po zápase, v němž jeho tým dlouho prohrával, v závěru skóre otočil na 2:1, ale Zug ještě stačil vyrovnat na konečných 2:2.

Dlouho jste se nemohli prosadit střelecky, ale nakonec jste nebyli daleko od výhry, jak remízu přijímáte?

Myslím si, že jsme s výjimkou začátku odehráli výborný zápas, i proto jsme nakonec trochu zklamaní, protože jsme byli blízko k tomu, abychom tak silný tým, jakým Zug je, porazili. Na druhou stranu je třeba říct, že remíza je asi spravedlivá.

Zmínil jste začátek zápasu, v němž byla patrný možná až velký respekt vašeho týmu. Souhlasíte?

Byl obrovský a zbytečný, přitom jsme od začátku chtěli hrát aktivně, nedat jim prostor. Zug ale od začátku ukazoval svoji kvalitu, hlavně Kovářův útok, který byl od prvního střídání hodně silný. Naštěstí jsme to vcelku přežili a pak jsme odehráli opravdu výborný zápas.

Dlouho jste ale čekali na to, až dobrou hru doprovodíte gólem.

Tradiční bolest, je to stále stejné a dokolečka. Spousta střel a šancí, ale gól dáme až na konci. Sice jsme to i otočili, ale Zug ukázal svoji kvalitu.

Přesto jste mu byli více než rovnocenným soupeřem. Cenné zjištění právě v jeho případě?

Já ale o našem tým nepochybuji. Hráči pracují a bojují celý zápas za jakéhokoliv stavu a přestože Zug má velkou kvalitu, věřili jsme, že s nimi vyrovnaný zápas odehrát můžeme. Myslím, že se to povedlo, a znovu opakuji, že jen škoda našich neproměněných šancí.

Řekl jste, že jste před třemi lety v odvetě hráli trochu jiný hokej, tehdy pod koučem Růžičkou s větším důrazem na zabezpečenou obranu. Přineslo vám to výhru 4:0 a postup, vezmete si z toho příklad?

Budeme se držet toho, jaký hrajeme teď.