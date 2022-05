Los Ligy mistrů nám přidělil samé atraktivní mančafty, libuje si hradecký kouč

Vedle čtyřnásobného vítěze Ligy mistrů z uplynulých šesti ročníků se Mountfield utká s německým Eisbären Berlín a s francouzským Grenoblem.

Rozhodl o tom los v dějišti mistrovství světa v Tampere. Účastníky do osmi čtyřčlenných skupin rozlosovaly finské legendy Sami Kapanen a Olli Jokinen.

Hradec Králové se představí počtvrté, při svém posledním vystoupení před dvěma roky podlehl až ve finále Frölundě. ‚„Los nám přidělil samé atraktivní mančafty, pro nás i fanoušky. Jsem rád, že jsme dostali takto skvělé a kvalitní týmy, které nás prověří. Na druhou stranu to s ohledem na cestování bude dost náročné, jsou to samé dálky,“ uvedl k losu kouč hradeckého mužstva Tomáš Martinec.

Mountfield byl při losování zařazen do druhého koše, z prvního, kde se nacházelo osm nejvýše nasazených týmů, mu los přidělil německé šampiony z Berlína. „Je to dlouhodobě jeden z nejlepších německých týmů, dvakrát za sebou vyhrál tamní ligu, což potvrzuje jeho kvalitu,“ poznamenal Martinec. Frölunda se nacházela až ve třetím koši. „I když se jí vloni nedařilo tak, jak jsme u ní zvyklí, je to podle mě stále nejlepší tým v Evropě. Už jsme ji ale dokázali porazit a pokusíme se o to i nyní,“ sdělil hradecký trenér. Mountfieldu se to podařilo v již zmíněné finálové sezoně v základní skupině.

Francouzský šampion Grenoble bude hrát v Lize mistrů potřetí. „Francouzská soutěž u nás není tak sledovaná, ale rozhodně má svou kvalitu, což zrovna tento tým pravidelně potvrzuje,“míní Martinec.

Nový ročník začne 1. září a základní skupiny skončí 12. října. Play off odstartuje osmifinálovými duely 15. listopadu a nový šampion bude korunován 18. února.