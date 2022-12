Na odvetu v Lize mistrů rovnou z extraligy. Cestování dává zabrat, uznal Zachar

Žádná cesta domů za rodinou, kterou si ale hráči budou moci podle okolností užít třeba v pátek. Přesto, že právě nyní původně měli hrát úvodní zápas druhé poloviny základní části. Do Liberce ale vyrazí jindy, vedení Mountfieldu se se soupeřem právě kvůli Lize mistrů dohodlo na jeho odložení.

„Je toho teď i s Ligou mistrů dost. Hodně cestování, které nám dává zabrat,“ připustil hradecký útočník Marek Zachar po úvodním čtvrtfinálové duelu s Zugem, ve kterém Hradec remizoval 2:2. Odveta je na programu v úterý večer.

Jak to zvládáte i vzhledem k tomu, že jste hodně na cestách a třikrát v týdnu hrajete?

Trenéři se snaží vymyslet co nejvíce volna, abychom si odpočinuli a do každého zápasu šli co nejvíc čerství.

Ve hře s Zugem jste tak vypadali, proti jednomu z nejlepších týmů Evropy jste předvedli velmi dobrý výkon a nebyli daleko od výhry. Jak remízu berete?

Za takový výsledek jsme určitě rádi, i když jsme v závěru vedli 2:1 a nebyli daleko od výhry. Nedá se ale nic dělat.

Co pro vás nerozhodný výsledek pro odvetu znamená?

I přesto, že jsme o výhru přišli, do Švýcarska pojedeme s čistou hlavou i za nerozhodného stavu.

Jak jste průběh zápasu viděl?

Na začátku jsme se možná báli hrát, ale pak jsme se zvedli, začali jsme bruslit a puky házet na bránu. Platilo to, přineslo nám to šance a mohli jsme dát i víc gólů než dva, ty navíc přišly až v závěru zápasu.

Dlouho jste gólmana Genoniho nemohli překonat, bylo to hodně těžké?

Ano. I proto, že mají výborný tým, který mu hodně pomáhal. Jejich obránci hrají hodně sebevědomě, nezbavují se puku a toho příště musíme využít ještě víc. Dohrávat je, aby si to nemohli dovolovat, musíme být ještě trochu víc jako vosy.

Co pomoc vašemu brankáři Kiviahovi?

Je pravda, že v našem obranném pásmu jsme měli někdy trochu zmatek a nepořádek, ale to si ukážeme a do příštího zápasu na tom zapracujeme.

Přes všechno, co jste řekl, jste tak kvalitního soupeře dokázali přehrávat. Co je pro to důležité?

Že jsme hodně bruslivý tým. Občas někdo namítne, že jsme spíš krasobruslaři, ale my si to přihrát umíme a naše bruslení využíváme. Málokdo s námi dokáže bruslit šedesát minut.

Jak v derby s Pardubicemi, tak i v zápase s Zugem vám to konečně přineslo i góly, které vám v předcházejících hodně chyběly. V čem jste se zlepšili?

Řekli jsme si, že když nám nejdou krásné góly, potřebujeme dávat ty takříkajíc špinavé, což znamená tlačit se za každou cenu před branku a do ní. A vidíme, že to přináší ovoce, třeba obě branky proti Zugu byly takové. Když to budeme opakovat pořád dokola, tak to prostě přijde a štěstí se otočí k nám.

Vy sám jste v obou zmíněných zápasech - s Pardubicemi a s Zugem - vstřelil po jedné brance. Jaká byla ta v Lize mistrů do branky Zugu?

Musím hlavně při tomto gólu pochválit Olivera Okuliara, který vlastně udělal celou práci za mě. Já jsem stál jenom na konci akce, v pádu jsem do puku plácl.

S Zugem se opakuje tři roky stará situace, kdy jste s ním v prvním čtvrtfinále doma také remizovali. Avšak pak jste tam vyhráli 4:0 a postoupili. Napodobíte to?

Určitě budeme chtít znovu vyhrát a jako před třemi lety postoupit, ale každý zápas je jiný.