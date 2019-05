Liga mistrů potřetí, dostane hokejový Hradec soupeře, přes které postoupí?

Po účasti před dvěma lety váhali, kvůli nákladům spojeným se startem v soutěži, zda druhou možnost využijí. Využili a stejně tak to bude i v této sezoně.

Hradečtí se při losování objeví ve třetím koši, jisté tak je, že vedle toho, že v základní skupině nenarazí na další české účastníky, vyhne se také sedmi týmům, které s ním budou ve stejném koši.

Mountfield se do Ligy mistrů kvalifikoval díky umístění v letošním extraligovém ročníku. V tom minulém se mu to také povedlo, avšak vedení klubu případnou účast dlouho neřešilo.

Nakonec si start Mountfieldu v minulém ročníku hlavní kouč hradeckého týmu Tomáš Martinec pochvaloval: „Liga mistrů nám hodně pomohla v úvodu sezony v tom, že jsme si dokázali, že hokej, který chceme v nové sezoně hrát, nám může přinést úspěch.“

Při minulých dvou startech Mountfield nepřešel ze základní části do vyřazovací. V minulém ročníku mohli fanoušci Mountfieldu sledovat zápasy s německými Thomas Sabo Ice Tigers, francouzskými Rouen Dragons a s finským týmem Kärpät Oulu, rok předtím Východočeši změřili síly s finským Turku, britským Nottinghamem a švýcarským Bernem.

Do základních skupin se kvalifikovalo 32 evropských týmů, které budou rozděleny do osmi skupin po čtyřech. Nejvíce zastoupeny jsou Švédsko a Švýcarsko, které budou mít v osudí pět týmů, hned za nimi je Česko se čtyřmi - vedle Mountfieldu Třinec, Liberec a Plzeň. Další země jich do Ligy mistrů vyšlou už méně.

Nový ročník soutěže bude mít obdobný model jako ty předcházející, v nichž Mountfield hrál. První čtyři zápasy základních skupin se odehrají na přelomu srpna a září, tedy před startem ligových soutěží v jednotlivých zemích. Poslední dvě utkání pak připadnou na první polovinu října.

Od poloviny listopadu začne vyřazovací část soutěže, do které postoupí 16 nejlepších týmů, tedy po dvou z každé skupiny. Finále v kalendáři soutěže figuruje 4. února příštího roku, prvenství obhajuje švédská Frölunda, která z pěti odehraných ročníků nového formátu triumfovala už potřetí.

Jednou trofej získal další švédský tým Lulea a finské Jyväskylä. Z českých klubů to dosud nejdále dotáhla pražská Sparta, která v roce 2017 postoupila až do finále.