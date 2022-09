A teď už přijde výjezd do Berlína. Míří hradečtí hokejisté postup?

Nejprve na něm porazili 3:2 francouzský Grenoble, aby v sobotu získali vítězství nejcennější: po třech neúspěších v řadě totiž konečně znovu zdolali švédskou Frölundu.

„Mám z toho dobrý pocit. Je to top tým v Evropě, jde o cenné vítězství před začátkem sezony,“ uvedl po výhře 5:3 kapitán Mountfieldu Radek Smoleňák, jenž k výhře nad jasně nejúspěšnějším týmem novodobé historie soutěže přispěl dvěma brankami.

Dvě domácí výhry a plný bodový zisk ještě zvýraznily prospěšnost vstřícného kroku vedení hradeckého klubu k vlastním fanouškům.

Na první vzájemný zápas s berlínským Eisbärenem totiž vyrazí plně obsazený vlak, v němž vedle hráčů a vedení klubu najde své místo na pět stovek fanoušků.

Stane se tak 5. října a Hradec v něm bude mít první ze dvou možností definitivně si zajistit minimálně druhou příčku ve skupině a tím i postup. „Zatím o soupeři vůbec nic nevíme, těšíme se ale, že s námi zase pojedou fanoušci,“ konstatoval hradecký kapitán.

První podobný zájezd Hradec absolvoval při zatím své poslední účasti v Lize mistrů. Tehdy tým s fanoušky vyrazil do rakouského Grazu, vyhrál tam 2:1 a pak se probojoval až do finále.

Berlínský Eisbären, zatím třetí v tabulce skupiny G, je jediným týmem, který může Mountfieldu postup zhatit. Díky dvěma výhrám nad francouzským Grenoblem se drží tři body za Frölundou a Mountfieldem.

Hradci stačí jedna výhra, aby jeho případný nápor odrazil. Pokud se mu to nepodaří v již zmíněném utkání v Berlíně, bude mít druhou možnost o týden později na domácím ledě.

Do té doby ale na hradecké mužstvo čekají první zápasy v novém ročníku extraligy. Vstoupí do něj pátečním domácím duelem s Libercem. „Spoustu věcí ještě musíme doladit, ale určitě naše hra není špatná,“ uvedl Smoleňák. Mountfield před výjezdem do Berlína stihne sedm extraligových kol.

Výhru nad Frölundou tým bere jako vítané povzbuzení před obhajobou Prezidentského poháru, který v minulé sezoně získal za prvenství v základní části.

Hradečtí se v něm předvedli v ještě lepším světle než ve čtvrtek proti Grenoblu. „Nechtěli jsme promarnit další zápas vlastními chybami. Je rozdíl, když vás někdo převálcuje, nebo když si zápas zkazíte nějakými vlastními nesmysly,“ poznamenal hradecký kapitán, „myslím si, že nám tentokrát zápas vyhráli kluci, kteří chodí do oslabení, hráli je parádně.“