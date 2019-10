Historický odjezd směr Graz. Hradečtí hokejisté vyrazili s fanoušky vlakem

Hokejisté hradeckého Mountfieldu včera po ránu, mezi osmou a devátou hodinou, vyrazili speciálním vlakem, který kromě nich z větší části obsadili fanoušci, do rakouského Grazu na zápas základní skupiny Ligy mistrů.



Skutečnost, že takový vlak z Hradce odjel na hokej, je úplnou novinkou. „Pro nás je fajn, že můžeme vzít fanoušky. Doufám, že to vyjde ke spokojenosti všech a užijeme si to,“ neskrýval radost před odjezdem kapitán týmu.

Druhou událostí bylo, že Hradec do Rakouska vezl novou posilu, útočníka Kevina Klímu, jehož jen několik hodin předtím klub stačil zaregistrovat, aby mohl včera večer v Grazu nastoupit.

HRÁČI. Do „hokejového“ vlaku nastupují také útočník Matěj Chalupa (vlevo) a obránce Tomáš Linhart, jenž se včera k zápasům vrátil po delším zranění.

„Svým bruslením a přímočarostí hokeje zapadá do naší koncepce. Protože má Sparta přetlak v ofenzívě, Kevina z kádru uvolnila. Při svém talentu je to hráč s příslibem do budoucna,“ vysvětlil jeho příchod generální manažer hradeckého klubu Aleš Kmoníček.



Klíma tak poté, co se připojil k historické jízdě vlakem, nastoupil do večerního zápasu hradeckého mužstva, který skončil po uzávěrce vydání této strany. V tu chvíli už také bylo známo, že minimálně po dva měsíce bude mít Hradec nového hráče v obraně. Stal se jím rovněž včera americký bek Conor Allen.

„Po odchodu dvou hráčů (Voráčka a Samuelssona - pozn. autor) a zranění Cibulskise máme v obraně poměrně malou konkurenci a potřebujeme ji zvýšit. Hledali jsme někoho zkušeného, ale žádný vhodný český hráč na trhu není. Poohlédli jsme se proto v zahraničí a protože Conora známe z Plzně, oslovili jsme ho a domluvili se s ním na dvouměsíční zkoušce,“ uvedl Kmoníček.

Americký zadák působil naposledy v Plzni, kde v 61 duelech stihl nasbírat 18 bodů (11+7). Devětadvacetiletý bek by měl přiletět do České republiky ve čtvrtek a pokud půjde vše podle plánu, mohl by naskočit do pátečního klání proti Mladé Boleslavi.

„Jsme rádi, že jsme se s Conorem domluvili na spolupráci. Jeho požadavky byly nejprve hodně náročné, poté přistoupil na dvouměsíční try out. Očekáváme od něj podstatné zlepšení obranné fáze, měl by zkvalitnit hru dopředu i dozadu,“ říká sportovní manažer Jaroslav Bednář. Allen do Hradce přichází také proto, že vysoký počet inkasovaných branek v dosavadním průběhu extraligy je pro trenéry a vedení hradeckého klubu žhavým problémem. Mountfield totiž v osmi duelech dostal 29 gólů, s touto bilancí zatím patří v dosavadním průběhu soutěže k nejhorším týmům.