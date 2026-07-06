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Nové české jméno v KHL. Frk odchází ze zámoří, nově bude hrát za Šanghaj

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  21:21
Martin Frk

Martin Frk | foto: ČTK

Martin Frk přijímá gratulace ke gólu.
Daniil Miromanov z Calgary oslavuje svůj gól, gratuluje mu i Martin Frk (vlevo).
Martin Frk
Martin Frk v dresu Springfield Thunderbirds, farmářského týmu St. Louis Blues.
63 fotografií
Ruská KHL se v příští sezoně rozroste o jednoho českého hokejistu. Dvaatřicetiletý útočník Martin Frk podepsal dvouletou smlouvu s klubem Šanghaj Dragons, který hraje své domácí zápasy v Petrohradu.

Už se zdálo, že Frk kariéru v zámoří snad i dohraje. S jednoroční odmlkou v sezoně 2023/24, v níž působil ve Švýcarsku, v něm strávil celou svoji profesionální kariéru.

Ještě v prosinci si v rozhovoru pro iDNES.cz život v Calgary pochvaloval, říkal, že nikam jinam ani nechtěl. S manželkou si pořídil dům, v Kanadě plánoval zůstat i po konci s hokejem.

Měl smlouvu na rok, nastupovat mohl jen za farmářský výběr. I s tím však souhlasil, potenciální nabídky třeba z Česka ani neřešil.

Doma je v Calgary. Na dceru ale mluvím jen česky, říká Frk. AHL? Volal, že jinam nechce

„Agentovi jsem vždycky říkal, že chci zůstat za mořem. Doufám, že si mě tady v Calgary pár sezon ještě nechají. Když ne, hokej jde dál a podíváme se jinam. Oni ví, že tu chci zůstat, budu trpělivý,“ hlásil tehdy.

O zhruba půl roku později se však Frk rozhodl Kanadu opustit a odejít do KHL.

Martin Frk přijímá gratulace ke gólu.

V klubu se potká například se slovenským brankářem Patrikem Rybárem nebo koučem Mitchem Lovem, který shodou okolností v minulosti trénoval na farmě v Calgary.

Frk si tak po odchodu z Česka, s nímž se loučil před šestnácti lety v Karlových Varech, vyzkouší teprve třetí evropské angažmá (po Bernu a Rapperswilu).

V uplynulém ročníku útočník s tvrdou střelou oblékal dres mužstva Calgary Wranglers a v 66 zápasech AHL zaznamenal 30 branek a 30 asistencí.

Martin Frk (29) z Los Angeles ujíždí Joonasu Donskoiovi z Colorada.

Pelhřimovský rodák s třemi starty za českou seniorskou reprezentaci má na kontě 124 zápasů v NHL v barvách Caroliny, Detroitu a Los Angeles, v nichž si připsal 41 bodů (20+21). V nižší AHL nasbíral 575 startů a 469 bodů (234+235) a v roce 2017 získal Calder Cup s Grand Rapids, farmářským týmem Detroitu.

V KHL, jež byla do roku 2022 a ruské invaze na Ukrajinu populární destinací evropských i zámořských hokejistů, působili v minulé sezoně tři Češi.

Ve Vladivostoku hráli bývalý reprezentační obránce Libor Šulák a útočník s ruskými kořeny Ostap Safin, v Kazani byl účastník dvou mistrovství světa Dmitrij Jaškin.

Teď k nim přibude ještě Frk.

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