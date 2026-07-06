Nové české jméno v KHL. Frk odchází ze zámoří, nově bude hrát za Šanghaj

Už se zdálo, že Frk kariéru v zámoří snad i dohraje. S jednoroční odmlkou v sezoně 2023/24, v níž působil ve Švýcarsku, v něm strávil celou svoji profesionální kariéru.
Ještě v prosinci si v rozhovoru pro iDNES.cz život v Calgary pochvaloval, říkal, že nikam jinam ani nechtěl. S manželkou si pořídil dům, v Kanadě plánoval zůstat i po konci s hokejem.
Měl smlouvu na rok, nastupovat mohl jen za farmářský výběr. I s tím však souhlasil, potenciální nabídky třeba z Česka ani neřešil.
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Doma je v Calgary. Na dceru ale mluvím jen česky, říká Frk. AHL? Volal, že jinam nechce
„Agentovi jsem vždycky říkal, že chci zůstat za mořem. Doufám, že si mě tady v Calgary pár sezon ještě nechají. Když ne, hokej jde dál a podíváme se jinam. Oni ví, že tu chci zůstat, budu trpělivý,“ hlásil tehdy.
O zhruba půl roku později se však Frk rozhodl Kanadu opustit a odejít do KHL.
V klubu se potká například se slovenským brankářem Patrikem Rybárem nebo koučem Mitchem Lovem, který shodou okolností v minulosti trénoval na farmě v Calgary.
Frk si tak po odchodu z Česka, s nímž se loučil před šestnácti lety v Karlových Varech, vyzkouší teprve třetí evropské angažmá (po Bernu a Rapperswilu).
V uplynulém ročníku útočník s tvrdou střelou oblékal dres mužstva Calgary Wranglers a v 66 zápasech AHL zaznamenal 30 branek a 30 asistencí.
Pelhřimovský rodák s třemi starty za českou seniorskou reprezentaci má na kontě 124 zápasů v NHL v barvách Caroliny, Detroitu a Los Angeles, v nichž si připsal 41 bodů (20+21). V nižší AHL nasbíral 575 startů a 469 bodů (234+235) a v roce 2017 získal Calder Cup s Grand Rapids, farmářským týmem Detroitu.
V KHL, jež byla do roku 2022 a ruské invaze na Ukrajinu populární destinací evropských i zámořských hokejistů, působili v minulé sezoně tři Češi.
Ve Vladivostoku hráli bývalý reprezentační obránce Libor Šulák a útočník s ruskými kořeny Ostap Safin, v Kazani byl účastník dvou mistrovství světa Dmitrij Jaškin.
Teď k nim přibude ještě Frk.