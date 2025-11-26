Ljošo, neumírej! Ruský šlendrián způsobil smrt talentu. Zkolaboval vedle Jágra

Nebylo divu: „Jo, každou vteřinu umírá spousta lidí. Jenže tohle se událo z ničeho nic. Bez příčiny. Teprve si zvykám, že tady není.“
Právě on odpočíval vedle devatenáctiletého útočníka na střídačce, když ke konci mače KHL v Čechově, chvíli po návratu z kluziště náhle ztratil vědomí. „Překvapilo mě, jak tělo může být za tři vteřiny bezvládné. Během chvilky totálně zbělal. Srdce se zastavilo, krev neproudila.“
Šéfové nově založené KHL se chvástali, že zboří pověst NHL coby nejlepší soutěže na světě. Jak však později ukázala i havárie letadla s borci Lokomotivu Jaroslavl, byl to jen bláhový sen ruské věrchušky.