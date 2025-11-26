Ljošo, neumírej! Ruský šlendrián způsobil smrt talentu. Zkolaboval vedle Jágra

Alexej Čerepanov v barvách NY Rangers coby číslo 17 draftu do NHL v roce 2007

Karel Knap
  12:00
Z mysli Jaromíra Jágra se jen tak nevytratí ta mrazivá směs pocitů z osudového večera 13. října 2008. V mozku mu vířily bezbřehá bezmoc, hrůza i smutek. „Mladej, hodnej kluk přišel o život,“ říkal mi tiše dva týdny po smrti parťáka Alexeje Čerepanova. Seděli jsme na podlaze posilovny v čerstvě otevřené aréně v Omsku. Věčný šprýmař Jágr se tenkrát při rozhovoru – naprosto výjimečně – ani jednou nezasmál.

Nebylo divu: „Jo, každou vteřinu umírá spousta lidí. Jenže tohle se událo z ničeho nic. Bez příčiny. Teprve si zvykám, že tady není.“

Právě on odpočíval vedle devatenáctiletého útočníka na střídačce, když ke konci mače KHL v Čechově, chvíli po návratu z kluziště náhle ztratil vědomí. „Překvapilo mě, jak tělo může být za tři vteřiny bezvládné. Během chvilky totálně zbělal. Srdce se zastavilo, krev neproudila.“

Šéfové nově založené KHL se chvástali, že zboří pověst NHL coby nejlepší soutěže na světě. Jak však později ukázala i havárie letadla s borci Lokomotivu Jaroslavl, byl to jen bláhový sen ruské věrchušky.

