Liga mistrů: Plzeň má další výhru, uspěl i Hradec, Liberec vede

Plzni pomohl vydařený nástup. Poté co brankář Jaroslav Pavelka zlikvidoval dvě šance soupeře, předvedl v šesté minutě nádhernou individuální akci Gulaš, který se prokličkoval k zakončení z rohu kluziště a zavěsil. Zvýšit mohl Miroslav Indrák, ale brankář Joona Voutilainen byl proti. Pavelka na druhé straně vychytal Markuse Nenonena.



Strážce plzeňské branky pak zářil i zkraje druhé třetiny, a to zejména při sólu Jereho Innaly. Na vyrovnání si museli domácí počkat až do třetí třetiny. Poté co se z ní odehrálo 38 sekund, objel branku Cody Kunyk a dokázal prostřelit Pavelku. Ten se ve 47. minutě zranil a nahradil ho Dominik Frodl, jenž se několikrát zaskvěl v závěru základní hrací doby. Už po 17 vteřinách prodloužení pak využil chybu soupeře Gulaš.

Královéhradečtí nastoupili s touhou odčinit těsnou porážku 2:3 z Cardiffu, což se jim také podařilo. Už po první dvacetiminutovce měli na své straně dvoubrankové vedení díky zásahům Tomáše Vincoura v přesilovce a Lukáše Cingela. Před polovinou utkání mohl přidat třetí branku Matěj Chalupa, jenže z dobré pozice minul.

Další góly přišly až ve třetí části. Ve 43. minutě pláchl při vlastním oslabení Daniel Rákos a zvýšil. Zanedlouho potvrdil Mountfield pohodu také při přesilovce a po zakončení Rudolfa Červeného do odkryté branky bylo prakticky rozhodnuto.

Jenže pak se během půl minuty prosadili Bryce Reddick a Matias Sointu a zase bylo o co hrát. Devils to v závěru zkusili bez brankáře a Maris Bičevskis rozhodl definitivně gólem do prázdné branky.

SKUPINA B:

HPK Hämeenlinna : HC Škoda Plzeň 1:2P (0:1, 0:0, 1:0 - 0:1) Góly:

05:47 Gulaš (Vlach)

60:17 Gulaš Sestavy:

Voutilainen (Karjalainen) – Nikkilä (A), Laatikainen (A), Eronen, Friman (C), Latvala, Tyni, Laavainen – Innala, Kunyk, Nenonen (TS) – Cornet, Lucenius, Krivošík – Tavi, Tikka, Puustinen – Ruokonen, Kanninen, Lahtela – Kombe. Sestavy:

Pavelka (47. Frodl) – Pulpán (A), Čerešňák, Moravčík, Kaňák, Budík, Vráblík, Houdek – Pour, Vlach, Gulaš (C, TS) – Němec, Heřman, Kantner – Rob, Kolda, Indrák – Straka (A), Kodýtek, Eberle. Rozhodčí: Raming (RUS), Koistinen – Nikulainen, Pekkala (všichni FIN) Počet diváků: 2965

Rungsted Seier Capital : EV Zug 0:5 (0:5, 0:0, 0:0) Góly:

02:26 Hofmann (Kovář, Zehnder)

07:24 Lindberg (Thorell)

12:40 Albrecht (Thorell)

14:03 Hofmann

17:56 Thorell (Lindberg) Sestavy:

Lillie (Lee-Olsen) – Raskob, Fredriksson, Schulze, Hanna, Jelert, Moller – Rosenthal, Poulsen, Lucia – Persson, Olsson (C), Andersson – Boysen, Hoeg, L. Andersen – Nistrup, Green, Gade, N. Andersen Sestavy:

Hollenstein (Genoni) – Diaz (C), Morant, Schlumpf, Zgraggen, Alatalo, Thiry, Zryd – Zehnder, Kovář, Hofmann – Martschini, Lindberg, Thorell – Klinberg, Senteler, McIntyre – Oehen, Bachofner, Albrecht, Leuenberger Rozhodčí: Persson, T. Andersen – Kroyer, F. Andersen

SKUPINA C:

Bílí Tygři Liberec : Belfast Giants 6:1 (2:0, 2:1, 2:0) Góly:

00:39 Hudáček (Derner, Birner)

08:39 Jelínek

28:14 Zachar (Jelínek, Graborenko)

29:06 Hudáček (Vlach)

45:15 Lenc (Filippi)

59:59 Marosz (Lenc) Góly:

24:26 Lake (Morgan) Sestavy:

Peters (Schwarz) – Hanousek, Šmíd (A), Knot, Derner, Graborenko, Havlín – Hudáček, Bulíř, Birner – Lenc, Filippi, Marosz – Ordoš, Jelínek, Krenželok – Zachar, Musil, Vlach – Šír Sestavy:

Owen (Murphy) – Leonard, Mullen, Garside, Raine, Swindlehurst, Pelech – Reddox, Ward, Farnham – Hamilton, Lake, Wronka – Smotherman, Dupuy, Long – Morgan, Hook Rozhodčí: Salonen, Šír – Ondráček, Špůr Počet diváků: 3 314

SKUPINA E:

Grenoble Bruleurs de Loups : Kärpät Oulu 2:6 (1:1, 0:3, 1:2) Góly:

13:00 Fleury (Treille, Trabichet)

43:43 Manavian (Fleury, Treille) Góly:

04:38 Anttila (Huttula, Karvinen)

36:38 Puljujärvi (Heshka, Koblížek)

37:18 Pesonen (Sailio, T.Niemelä)

39:00 Krejčík (Krištof, Antilla)

50:02 Lammikho (Krejčík)

53:33 Tieksola (Lammikho) Sestavy:

Horák (Raibon) – Sauve, Manavian, Bisaillon, Hardy, Trabichet – Treille, Fleury, Aleardi – Kearney, Champegne, Koudri – Baylacg, Kara, Valier – Fabre, Rohat, Dair. Sestavy:

Annunen (Rybár) – Krejčík, Heshka, Byström, M. Niemelä, Kukkonem, T. Niemelä, Huttula – Koblížek, Krištof, Puljujärvi – Pyörälä, Pesonen, Jokinen – Sailio, Lammikho, Tieksola – Hermonen, Anttila, Metsävainio -Karvinen. Rozhodčí: Fluri, Barcelo – Goncalves, Constantineau Počet diváků: 2400

SC Bern : Skelleftea AIK 4:4 (1:1, 2:3, 1:0 - 0:0) Góly:

09:39 Berger (Pestoni, Blum)

29:22 Pestoni (Berger)

39:29 Andersson (Arcobello)

44:19 Andersson (Arcobello, Rüfenacht) Góly:

06:59 Eriksson (Wingerli)

31:14 Pettersson (Lundberg, Pudas)

31:30 Wingerli (Eriksson, Pettersson)

37:45 Hugg (Berggren) Sestavy:

Caminada (Schlegel) – Blum, Untersander, Koivisto, Burren, Gerber, Andersson, Gerber, Krüger – Moser, Acrobello, Rüfenacht – Bieber, Mursak, Praplan – Scherwey, Ebbett, Sciaroni – Pestoni, Heim, Berger Sestavy:

Lindvall (Östlund) – Burström, Granberg, Lundberg, Pudas, Phillip, Berglund, Sundsvik, Andersson – Möller, Olofsson, Frödén – Eriksson, Wingerli, Pettersson – Alvarez, Pyatt, J. Lindström – Hugg, L. Lindström, Berggren Rozhodčí: Kaukokari, Mollard – Kaderli, Gnemmi

SKUPINA G:

HC Ambri Piotta : Färjestads BK 2:0 (0:0, 1:0, -:-) Góly:

23:49 Hofer (Fora)

48:18 D ́Agostini Góly:

Sestavy:

Hrachovina (Monzato) – Plastino, Fischer, Dotti, Fora, Ngoy, Föhrler, Pinana – Sabolič, Muller, D ́Agostini, Zweger, Flynn, Hofer, Kostner, Trisconi, Dal Pian, Goi, Kneuguehler Sestavy:

Svensson (Holm) – Westin, Mozík, Arnesson, Blum, Erixon, Ivarsson, Ekestahl – Ejdsell, Ryno, Leskinen – Nilsson, Johansson L., Aslund – Johansson M., Ottosson, Olofsson – Rydahl, Back, Jakobsson – Lawner Rozhodčí: Hejduk, Wiegand – Kovacs, Cattaneo

