Bez diváků. Platy dolů. Hokej v Evropě čelí krizi, porazí ho nákaza?

Už je to 71 dnů, co se v Evropě naposledy hrály špičkové duely. Vrcholila základní část švédské a finské ligy. Český útočník Dmitrij Jaškin z moskevského Dynama trefil v městském derby proti Spartaku postup do druhého kola play off KHL. A teď?

Žádné zápasy, žádné napětí.

Zatímco NHL dál věří v dokončení zabržděné sezony, hokejová Evropa hraje o přežití a budoucnost.

„Musíme se připravit, že celou sezonu odehrajeme bez diváků,“ oznámil Michael Marchal, ředitel švédské ligy. Začít má 19. září, kluby mají jednat v polovině června. Přesto se už teď ozývá třeba Lulea a její šéf Stefan Enbom: „Do soutěže bez diváků nepůjdeme. Zruinuje nás to!“

Kluby ze severu Evropy jsou více závislé na příjmech ze vstupného než třeba v české extralize.

Na změny se chystá i Švýcarsko, kde by za normálních okolností o víkendu gradovalo mistrovství světa. Počátkem minulého týdne si v Bernu zástupci klubů ze švýcarské ligy sami odhlasovali, že z ní dvě sezony nikdo nesestoupí. Tu druhou se počet účastníků navíc rozšíří na třináct.

Jaroslav Vlach (vlevo) stíhá Juhaniho Tyrväinena, jehož Luleå nakonec zápas ligy mistrů v Liberci vyhrála.

Něco obdobného navrhoval extraligovým klubům i šéf českého hokeje Tomáš Král. Liberec, Sparta a Plzeň vyrukovaly s protinávrhem, zda by soutěž v dobách koronaviru neměla spíš zhubnout o dva týmy.

Na svazu se nyní projednává, zda původní scénář nepřepracovat. Po víkendu se k návrhu vyjádří majitelé a manažeři na mimořádné schůzi asociace profiklubů (APK).

„Pokud bude soutěž nesestupová, určitě se budou snižovat platy,“ odhaduje hráčský agent Michal Sivek. „Rozdíloví hráči budou zaplaceni stejně, ne-li víc. Bude se to týkat zbylých osmdesáti procent kluků.“

Hokejistům na účty v posledních dnech doputovaly dubnové výplaty z minulé sezony, jejichž výši už ovlivnila pandemie.

V německé DEL se majitelé klubů shodli, že v novém ročníku se základní platy automaticky sníží na 75 procent. „Chceme 14 ekonomicky zdravých týmů,“ vysvětluje šéf ligy Gernot Tripcke. Pokud se klubové výdělky vrátí na hodnoty před krizí, hokejistům se rozdíl doplatí. „V Německu také uzavřeli memorandum, že kluby zatím nebudou podepisovat cizince. Podobně to platí i v Rakousku,“ připojuje agent Sivek.

A krizi zásadně pociťuje i další český soused. Na Slovensku počátkem týdne zahájil letní přípravu pouze jediný klub - Trenčín. Tamní svaz se teprve zabývá úvahami, zda extraligu nezakonzervovat. A košický šéf Julius Lang navrhuje dokonce rozehrát soutěž až v prosinci. „Do té doby nebudou mít sponzoři ekonomickou sílu na podporu hokeje,“ uvedl pro TASR.

V Rusku bude platit strop

Ačkoli se v Rusku nákaza stále nekontrolovaně šíří, dál se počítá, že KHL odstartuje 2. září jako první z významných hokejových soutěží. Boj s koronavirem „nepřežil“ klub z Vladivostoku, potíže s rozpočtem trápí i další.

A nejde pouze o finanční nouzi, KHL avizuje, že hodlá důsledněji dodržovat platové stropy. I movité kluby se už bez kliček musí vměstnat pod 900 milionů rublů (asi 315 milionů korun), největším hvězdám spadne mzda až o polovinu.

Ruské šetření i nejistota mohou patřit k důvodům, proč si v mezisezonním vakuu zvolila KHL zatím jen trojice Čechů (Will, Krejčík a Abdul), ze zámoří se také vrátil Lukáš Radil.

Hned šest krajanů (Hrachovina, Bartošák, Moravčík, Smejkal, Červený a Šimon Stránský) už kývlo na nabídku z Finska, které z hokejově vyspělých zemí eviduje nejméně nakažených. „Finančně si proti extralize tolik nepolepšíte, ale je to skvělá přestupní stanice pro KHL i NHL,“ říká Sivek.

Český obránce Jakub Krejčík a jeho vítězný nájezd v utkání proti Finsku.

Hráčský trh se však moc nehýbe, vyjednávání drhnou. I proto nové kontrakty zatím oficiálně nepodepsali reprezentanti, kteří by složili slušný tým. Jen považte: Furch, Salák, Nakládal, Roth, Šulák, Červenka, Klepiš, Vampola nebo Hynek s Tomášem Zohornou.

„Teď je risk podepsat zámořské hráče. Neví se, co bude. Hlad po dobrých hráčích zase naroste,“ tuší Sivek. „Je však zřejmé, že se prováhal vhodný čas, nabídky už nebudou v takové výši jako předtím. Je to logický odraz vývoje společnosti. Sport je jedním ze segmentů, který je už teď bitý.“