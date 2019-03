Sudí na Slovensku neznali pravidla, radili jim trenéři a šéf extraligy

Rozhodčí v utkání mezi maďarskými týmy v soutěži Miškovcem a Budapeští zmátlo, že se v základní části hrálo pětiminutové prodloužení ve třech hráčích na obou stranách. Nebyli si jistí, jestli totéž platí i v play off, kde se prodloužení hraje deset minut.

Sudí tápali, a tak jim začal radit kanadský kouč Miškovce Glen Hanlon, jenž jim zuřivě ukazoval čtyři prsty. Když dál pochybovali a jeli ke střídačce soupeře, tak po chvíli přiskočil s papíry, na nichž měl vytištěná pravidla.

Ani to nepomohlo, arbitři nevěřili. Nakonec k trestným lavicím sešel šéf soutěže Lintner, jenž jim důrazně vysvětlil, že měl Hanlon pravdu a prodloužení se v play off skutečně hraje ve čtyřech hráčích na obou stranách.

Kanadský kouč Glen Hanlon přešel na střídačku soupeře a ukazuje rozhodčímu pravidla. Hráči i členové realizačního týmu protivníka se dobře baví

Nebyl to jediný moment, jenž vrhá špatné světlo na rozhodčí na Slovensku. Další totiž pochybili v utkání mezi Novými Zámky a Detvou, v němž neodpískali jasný faul.



Což o to, podobné momenty se stávají, zde se však přihodil v nepříjemný okamžik. V pokračující akci totiž padl vyrovnávací gól, který dal navíc faulující hráč. A aby toho nebylo málo, tak devět vteřin před koncem...

Konflikt mezi Valábikem a Lintnerem

To rozlítilo Borise Valábika, bývalého obránce se zkušenostmi z NHL, který v televizním studiu RTVS prohlásil: „Je to hanba, fraška a dehonestace toho, čemu se říká profesionální rozhodčí. Tento zápas ukázal, co je největší slabinou slovenské ligy. Nejsou to mladí hráči, tohle utkání to jenom podtrhlo. Hanba!“

Otevřená slova nenechala v klidu Lintnera, jenž se na sociálních sítích rozhodčích i přes chyby rázně zastal.



„Je mi zle z toho, jak jsou rozhodčí ze všech stran bití. Mají náročnou práci, takže prosím: pokud chceme, aby se úroveň rozhodování zvýšila, přestaňme konečně bít do těch, kteří se nemůžou bránit. Jestli to půjde takhle dál, nevěřím tomu, že v blízké budoucnosti najdeme člověka, který by chtěl tuhle práci vykonávat.“

Slovní přestřelka tím zdaleka neskončila, Valábik zareagoval: „Je trapné, jak Richard Lintner využívá rozhodčí k tomu, aby si nasbíral politické body související se plánovaným začleněním extraligy pod křídla svazu (rozhodčí spadají pod svaz, extraliga je samostatná, pozn. aut.).“

„Jestli chce někdo chránit rozhodčí, tak se ptám, kdo bude chránit hráče před jejich špatnými verdikty a povýšeným přístupem?“ dodal Valábik.