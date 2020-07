Hokej na Slovensku: Slovan má nového majitele, Košicím hrozí zánik

„Rozhodli jsme se bojovat a pokračovat ve snaze zachránit budoucnost seniorského hokeje v Košicích,“ oznámil klub na svém webu, ačkoli zkrachovala jeho snaha ve veřejné sbírce nasbírat 700 tisíc eur.

Právě takovou sumu podle šéfa klubu Júliuse Langa Košice potřebují, aby zaplatily dluhy a zároveň sestavily rozpočet na novou sezonu. K tomuto číslu se však nepřiblížil ani zdaleka, na transparentní účet zatím přistálo pouhých 30 tisíc.

„Předčasné ukončení sezony nás uvrhlo do nelichotivé finanční situace. Ušlé příjmy ve výšce 650 tisíc eur způsobily závazek v hodnotě 330 tisíc eur a výrazně zkomplikovaly plánování dalšího ročníku. Košice přišly o víc než 70 procent příjmů a nahradit je v současné situace je téměř nemožné,“ říká Lang.

Finanční sbírka běžela od 1. do 15. července, což je termín pro podání přihlášky do dalšího ročníku extraligy. Klub avizoval, že pokud se nepodaří nashromáždit 700 tisíc, přihlášku nepodá. To se však nestalo, teď se musí doufat v zázrak.

„Od dubna se snažíme získat podporu od všech relevantních institucí, podnikatelského sektoru i fanouškovské komunity. Ale nestačilo to,“ popisuje Lang. V posledních týdnech přesto probíhají intenzivní jednání s městem a potenciálním partnery. Pomoc přislíbil i hokejový svaz, a tak klub věří, že se nejhoršímu vyhne.

To v Bratislavě je nálada přece jen lepší. Tamní Slovan má totiž nového majitele, kterým se stal spoluzakladatel firmy ESET Rudolf Hrubý, do klubu se vrací i bývalý generální manažer Maroš Krajči, který s ním získal šest titulů.

Fanoušci hokejového Slovanu Bratislava

Pro Slovan je to důležitá zpráva, jelikož dosavadní majitel Juraj Široký ho držel od propuknutí pandemie v utlumeném režimu. Už se mu totiž nechtělo platit drahý provoz týmu a nájem stadionu.

„Podpisu memoranda předcházelo několikatýdenní jednání o podmínkách prodeje. Součástí transakce je převzetí 100 procent akcií společnosti, která zahrnuje činnost A týmu, juniorky a dorostu a také občanského sdružení HC Slovan Bratislava, které je majitelem ochranných známek,“ píše se v prohlášení klubu.

Končí tak éra kontroverzního podnikatele Širokého, jenž byl v čele Slovanu celé čtvrtstoletí, získal s ním osm titulů ve slovenské extralize a pak zkoušel štěstí v ruské KHL. Tu však kvůli finančním problémům musel loni opustit.