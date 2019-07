Slovan přiznal dluhy 3 miliony eur. Hráči nechtějí přistoupit na splátky

Pokud chce hrát Slovan v nadcházejícím ročníku slovenskou extraligu, musí do 1. srpna deklarovat, že má čistý štít. Co to znamená? Že má zaplacené veškeré dluhy, nebo že je minimálně se všemi věřiteli domluvený na splátkovém kalendáři.

A právě toto může být zásadní překážkou. Řada hráčů totiž není ochotná na tento scénář přistoupit. Jedním z těch, kteří se nebáli otevřeně promluvit, byl americký útočník Jeff Taffe, jemuž Slovan dluží 300 tisíc eur.

„Nic nepodepíšu. Navrhovali nám, že zaplatí 30 procent dluhu a zbytek ve splátkách do konce roku. Chtěli jsme vyplatit víc, navrhovali jsme okolo 50 procent. Když na to Slovan nepřistoupil, tak jsme odmítli splátky. Osobně nevěřím, že by je dodrželi. Potřebují jen získat extraligovou licenci a jakmile ji získají, bude se situace s penězi opakovat,“ řekl pro sport24.sk.

Jaký bude rozpočet? Jednou ze zásadních otázek před novou sezonou je, kolik bude rozpočet Slovanu, jenž musí zároveň splácet obří dluhy. Podle nového sportovního manažera Juraje Bakoše půjde o jeden z nejnižších v historii klubu. Je tedy zřejmé, že se kádr bude skládat převážně z druhořadých hráčů. „Přesto bychom rádi přivítali dosavadního kapitána Michala Sersena nebo Romana Kukumberga, kteří by měli být nosnými pilíři týmu,“ pravil Bakoš. Kádr by měl stát především na slovenských hokejistech, v hledáčku jsou však i dva Češi. V současné chvíli není na soupisce jediné jméno, to by se však mělo změnit. Do 22. července, kdy začíná příprava, by mělo být pod smlouvou 22 hráčů. A jaké jsou sportovní cíle? O nich se zatím nikdo nechce bavit, dlouhodobým plánem je však dostat Slovan na nejvyšší pozice. „Slovan za dva roky slaví sto let existence a bylo by skvělé tehdy získat titul,“ sní Bakoš.

Podobně nekompromisní jsou i další jako brankář Barry Brust, jemuž Slovan dluží 200 tisíc eur, Kyle Chipchura (180 tisíc eur), Cam Baker (60 tisíc eur) nebo trenér Eduard Zankovec (75 tisíc eur).

Na variantu se splátkami ostatně nechce přistoupit ani Marek Čiliak.

„Měli dost času, aby moje závazky vyrovnali. Nedostal jsem nic, jen návrh splátkového kalendáře, který jsem odmítl podepsat. Proč bych to dělal? Pravidla se musí dodržovat. Najal jsem si právníka a ten všechno řeší. Neustoupím ani o vlásek. Zase se vše jen dokola natahuje a nikam to nevede,“ pravil otevřeně pro sport24.sk.

Nezaplacené výplaty má i útočník Michal Řepík, jenž je však ve svých vyjádřeních opatrnější. „Snad se k tomu klub postaví čelem. Brzy by měla přijít nějaká procenta z dlužné částky a snad to bude pokračovat. Konkrétní částku říkat nebudu, ale nějaké peníze v tom jsou. Naštěstí jsem odešel už v průběhu sezony, takže na tom nejsem tak špatně jako jiní kluci,“ řekl pro iDNES.cz.

Široký si moc dobře uvědomuje, že nedůvěřivé postoje hráčů mohou zmařit budoucnost Slovanu. Pokud se s hráči nedohodne do 1. srpna, nebude moci v nadcházející sezoně hrát ve slovenské nejvyšší soutěži.

„Budeme se muset se všemi dohodnout. I s těmi, kteří by chtěli mít vyplacené všechno naráz. Vím, že je řada hráčů skeptických, protože z naší strany nebyly splněné dohody. Je nám jasné, že to na pár lidech může celé zkolabovat,“ nezastírá Široký, podle nějž by na tom Slovan měl být po návratu do extraligy finančně líp.

„Zvládli bychom peníze sehnat z lokálních i vlastních zdrojů. Nám teď situaci trochu komplikuje, že je řada hráčů na dovolených, ale pozitivní je, že jednání začala, rozběhlo se to. Z celkového dluhu 3 milionů jsme už asi čtvrtinu uhradili,“ tvrdí Široký, jenž kumulaci problémů svádí na krach jednání s novým investorem.

Ten měl Slovan původně zachránit do té míry, že měl pokračovat v KHL. Mecenáš, jenž podle vyjádření klubu pocházet z Česka, však nakonec ze všeho vycouval. Široký přesto věří, že se podaří situaci brzy stabilizovat.

„Věřte, že bych byl nerad, kdyby Slovan dopadl špatně. Tenhle klub má tradici, je to srdeční záležitost pro mě i mou rodinu a mnohé další zaměstnance.“