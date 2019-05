Čiliakovi došla trpělivost a podal na Slovan trestní oznámení

Trpělivost totiž došla brankáři Marku Čiliakovi, který se rozhodl podat na Slovan trestní oznámení.

„Mám to štěstí, že mi dluží jen tři výplaty, protože jsem odešel do Brna. Ale co chlapci, kteří zůstali? Těm dluží sedm a víc výplat,“ rozohnil se Čiliak v rozhovoru pro sport24.sk.

Když Juraj Široky mladší, jeden z předních činovníků Slovanu, na pondělní podvečerní tiskovce v Bratislavě oznamoval, že se klub vrací do slovenské extraligy, dostal otázku, jak je na tom klub s dluhy. Bez váhání přiznal, že jde o částku v řádu několika milionů eur.

Velkou část z nich tvoří nevyplacené mzdy hráčům. A nejde pouze o ty z uplynulé sezony, existují nezaplacené závazky staré několik let. Kromě Čiliaka se totiž rozpovídal Kanaďan Barry Brust, další brankář, kterého fanoušci v Bratislavě milovali. „Dluží mi víc než 200 tisíc eur a několik let mi z toho nic nezaplatili.“

Jeho krajan, útočník Jeff Taffe, také neváhal prozradit přesnou částku, kterou mu Slovan dluží. „Jde o 300 tisíc eur. Jsem z toho smutný, protože pořád jen slibovali, a přitom to byla lež. Nedostávat dva roky peníze za práci, to je šílenství,“ zlobí se.

Tomu klub dlužil za působení v sezoně 2016/17, po které raději odešel do švýcarského Ambri-Piotta. Po roce se však do Bratislavy vrátil. „Protože jsem si myslel, že je to jediná cesta, jak získat peníze zpátky. Ale nestalo se. Nikdo se mnou navíc nekomunikuje. Je načase, aby někdo sebral spravedlnost do rukou. Všechno řeší můj agent a podnikneme kroky, abychom získali to, co mi patří,“ řekl Taffe pro sport24.sk.

Čiliak se své peníze snažil nejprve vymoci přes arbitrážní soud, který mu vedení KHL uznalo. „Ale Slovan nic. Fakt tomu nerozumím. Jako by bylo těmto lidem všechno jedno. Já bych na toto neměl povahu,“ ulevil si gólman Komety, jenž teď lituje, že ji vůbec opouštěl.

„Podal jsem trestní oznámení na soud a všechno řeší můj právník,“ pravil Čiliak, kterého pobavilo, že se mu ozvala jistá firma s návrhem, že od něj odkoupí jeho pohledávky za čtyřicet procent. „Já byl ale zaměstnanec a chci svoje peníze zpátky!“ uzavírá rázně devětadvacetiletý gólman.

Jemu i všem ostatním, kterým Slovan dluží, však dává jistou naději fakt, že klub nesmí podle licenčních podmínek hrát slovenskou extraligu, pokud neuhradí veškeré své závazky.

Dokáže to?