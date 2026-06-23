Snad jsem se rozhodl dobře. Norský hrdina míří do KHL, v reprezentaci už si nezachytá

Ruský celek už příchod oficiálně potvrdil. A stanovisko svazu ohledně Haukelanda je jasné.
„Představenstvo rozhodlo, že hráči s vazbami na ruský hokej nebudou k dispozici pro národní tým. Pokud bude Henrik pokračovat v kariéře v ruském klubu, nebude moci nastupovat za národní tým,“ uvedl generální manažer reprezentace Patrick Thoresen.
Norský svaz stejně jako řada dalších včetně českého z důvodu ruské agrese na Ukrajině v roce 2022 zakázal hráčům ruských a běloruských klubů účast na světových šampionátech.
„Pro norský hokej je velká škoda, že nemůžeme nasadit naše nejlepší hráče. Rozhodnutí svazu však padlo a já se jím samozřejmě budu řídit,“ dodal Salsten.
Jedenatřicetiletý gólman se rozhodl změnit tým, přestože měl v německém Straubingu podepsanou smlouvu i na nadcházející sezonu. Zájem o něj po úspěšném mistrovství jevilo několik evropských klubů.
Haukeland nakonec zamířil do KHL a od příští sezony bude hájit brankoviště Traktoru Čeljabinsk. S týmem podepsal dvouletou smlouvu.
„Henrik je velmi zkušený brankář, který je na vrcholu své kariéry. Má všechny předpoklady stát se brankářskou jedničkou KHL. Jsem si jistý, že bude pro Čeljabinsk perfektním hráčem,“ uvedl generální manažer klubu Alexej Volkov.
Se Straubingem se loučí po roce. V dresu Tigers odehrál 45 utkání, letošní play off zakončil s úspěšností zákroků 89,94 % v šesti zápasech.
K odchodu se vyjádřil na klubovém webu: „Rozhodl jsem se přijmout novou sportovní výzvu. Nebylo to snadné, ale snad jsem se rozhodl správně.“
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„Můj krátký pobyt ve Straubingu byl něčím výjimečným. Od samého začátku jsem se v klubu setkal s velmi vřelým přijetím,“ pokračoval norský hráč. „Po několika těžkých letech mé kariéry ve mně zde znovu probudili lásku k hokeji, za to budu vždy vděčný.“
K Haukelandově odchodu se v prohlášení vyjádřil i sportovní ředitel klubu Jason Dunham: „Henrik nás informoval, že si přeje předčasně ukončit smlouvu. Toto přání respektujeme a souhlasili jsme s jeho žádostí. Přejeme mu do budoucna vše nejlepší.“
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„Měl fantastickou sezonu a byl naprosto neuvěřitelný na mistrovství světa. Z čistě sportovního hlediska bude KHL správným krokem pro jeho kariéru a rozvoj. Sám jsem hrál v Rusku a vím, jak vysoká úroveň tam je,“ doplnil Thoresen, který v KHL strávil necelých sedm sezon.
Haukeland se stal hrdinou květnového mistrovství světa, na němž dosáhlo Norsko historického úspěchu. Celý turnaj předvádělo výborné výkony, v základní skupině si poradilo i s Českem (4:1) a v utkání o bronz porazilo favorizovanou Kanadu (3:2P).
V medailovém utkání pochytal jedenatřicetiletý gólman 44 střel a následně byl vyhlášen nejlepším brankářem turnaje.