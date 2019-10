Můj nejistý život. O volbách hokejisty, který se nechce vzdát snů

Nestrašil se vymyká přístupem. Dlouhé roky se v zámoří potloukal po farmách a trpělivě čekal na šanci v NHL. Když se v ní konečně prosadil, přišlo osudové zranění páteře. Před rokem byl nadšený z šance hrát na mistrovství světa. A letos v létě si po dvou letech v Rusku řekl, že zkusí jít do rizika.

Na tři měsíce odešel do Kanady, kde tvrdě trénoval, a ač dopředu tušil, že má mizernou šanci, tak doufal, že si v osmadvaceti letech vybojuje místo v NHL.

„Uvědomoval jsem si, co riskuju. Že když neuspěju v zámoří, tak třeba neseženu atraktivní práci v Evropě. Ale rozhodl jsem se, že se tím nebudu stresovat. Řekl jsem si, že to nějak dopadne,“ vypráví Nestrašil.

To zní, jako byste byl dobrodruh.

Věděl jsem, že to může dopadnout špatně i dobře. Všechno jsem si v tom hektickém období, ve kterém se toho tolik dělo, užil. Ve finále mi to hodně dalo.