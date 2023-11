Život ve Finsku? Nesmíte se zavřít doma, popisuje útočník Kodýtek

„Na jednu stranu je možná lepší, že budeme teď mít víc sil na finskou ligu, ale to vypadnutí nás štve. Chtěli jsme jít dál,“ mrzelo Kodýtka.

V Pardubicích Tampere uhrálo v úterý remízu 2:2, vaz mu však srazil první duel na Severu, kde Dynamo uspělo 3:1. „U nás se rozhodlo. V Pardubicích už to bylo hlavou proti zdi. Vedli jsme 2:1, ale neproměnili jsme přesilovku pět na tři a další šance, takže to asi tak mělo být,“ uznal Kodýtek.

Na Ilvesu se možná podepsala i složitá cesta do Pardubic. Zatímco Dynamo letělo z místního letiště přímým letem do Tampere, soupeř musel nejprve autobusem do Helsinek a pak do Prahy. Odtud zamířil na hotel do Hradce Králové a pak teprve do místa zápasu.

„Vyjížděli jsme v neděli ve 12 hodin a na hotel jsme přijeli o půl desáté večer. V sobotu jsme ještě navíc hráli zápas, takže to bylo takové náročnější. Asi to bylo ale lepší, než letět těsně před zápasem,“ přemítal Kodýtek.

Do Ilvesu zamířil před letošní sezonou z Plzně. A v prvním zahraničním angažmá se uvedl velmi slušně, v dosavadních třiadvaceti zápasech nasázel dvanáct gólů a přidal sedm asistencí.

„Je to skvělé. Jediné, co musím říct, tak ve Finsku je trochu náročnější počasí. Už není tolik světla a člověk si neužije moc sluníčka. Ale život jako takový je tam fajn,“ pochvaloval si Kodýtek. „Říkali nám už od začátku, že konec roku ve Finsku je náročný na hlavu. Musíte pořád zůstat aktivní a nezavřít se doma u televize,“ dodal.

Chmury může zahánět třeba v Nokia Areně, domácím stánku Ilvesu a Tappary vybudovaném v roce 2021. „Tam je to neuvěřitelné. Nokia Arena je jedna z nejlepších v Evropě, lidé chodí, hokej mají rádi, takže je to fajn,“ hodnotil Kodýtek.