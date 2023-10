Pardubičtí fanoušci vyrazili s týmem do Belfastu. A večer půjdeme na pivo, smáli se

I kdyby pardubičtí hokejisté nastupovali k utkání na Antarktidě, mohou se téměř s jistotu spolehnout na to, že i na bezmála šestnáct tisíc kilometrů vzdáleném kontinentu by nejspíš z tribun vedle skřeku tučňáků slyšeli i pokřiky svých fanoušků. Ti jsou klubu bezmezně oddaní a v nejrůznějších počtech jej následují prakticky kamkoliv.

Proto nemůže být řeč o tom, zda by se nezúčastnili středečního duelu Ligy mistrů, ve kterém Dynamo nastoupí na ledě Belfastu Giants (od 20 hodin SEČ). Hlavní město Severního Irska je od Pardubic vzdálené „jen“ něco málo přes dva tisíce kilometrů a příznivcům Dynama se alespoň částečně vrátí jejich nebetyčná podpora. Klub je vzal s sebou speciálně vypraveným letadlem, na jehož palubě seděli i samotní hráči.

Oficiální sraz byl stanoven na úterní třináctou hodinu, pár nedočkavých fanoušků se však před terminálem pardubického letiště pohybovalo už s předstihem. Popíjeli pivka a čekali na příjezd svých oblíbenců.

NA LETIŠTI. Dobře naladění pardubičtí hokejisté vyrážejí do Belfastu.

„Moc se na to těšíme. Na extraligové výjezdy po Česku jezdíme běžně, ale tohle je úplně něco jiného. Jsem zvědavý, jak to bude probíhat, zajímá mě, jaká atmosféra bude v letadle,“ říkal třeba fanoušek Daniel Hanzlík, jenž do Belfastu vyrazil s kamarádem.

K týmu se moc blízko nedostali, přece jen se dohlíželo na to, aby hráči byli od fanoušků co nejvíce oddělení a nástup do letadla měli co nejpohodlnější. Před ním ale proběhla alespoň společná fotografie. „S fanoušky tady na sebe tak různě pomrkáváme, je to fajn. My cítíme, že máme podporu a fanoušci jsou nám blíž, klubu to prospěje,“ uvažoval obránce Dynama Jan Kolář.

Podle tiskového mluvčího Jana Mroviece s týmem odletěla zhruba stovka příznivců. Dalších třicet jich pak hned ve středu brzy ráno do Belfastu zamířilo po vlastní ose. Menší skupinka zvolila cestu přes polskou Wroclaw a britské hlavní město Londýn.

„Něco takového jsem zažil už v Rusku. Jednou s námi v Doněcku fanoušci letěli na zápas play off, ale jinak to moc nešlo. Létali jsme pryč třeba na deset dní a bylo by to organizačně hodně náročné a pro fanoušky drahé,“ vzpomínal Kolář. Pár let už ale působí zpět v Pardubicích a létání na zápasy je pro něj rázem sváteční. „Létá se jen na dva dny, takže to není taková zátěž. A když si to vezmu, tak autobusem do Třince nebo do Varů to čtyři hodiny drncá a letadlem je všechno podstatně kratší a pohodlnější. Ani nám nevadí, že s námi létáte vy novináři, alespoň je legrace,“ vtipkoval Kolář.

Let z Pardubic do Belfastu zabral zhruba tři hodiny, v Severním Irsku Dynamo I s fanoušky přistálo kolem páté hodiny místního času. Po ubytování na hotelu šli hráči na jídlo a odpočívat, pro fanoušky ale začala ta pravá zábava. Hned v úterý večer mohli navštívit třeba kvalifikační utkání na fotbalové EURO mezi domácím výběrem a Slovinskem, které začínalo v 19.45.

„Vidíte, tak to jsme ani nevěděli, zajímavá možnost. I tam by mohla být dobrá atmosféra. Ale spíš půjdeme někam do hospody na pivo,“ smál se Hanzlík.

Ve středu přes den fanoušky pravděpodobně čeká podobný program, případně mohou zamířit do muzea Titanicu, to hlavní přijde na řadu večer. Zápas proti Belfastu rozehraje Dynamo v 19 hodin místního času, zatímco domácí budou ještě bojovat o postup do osmifinále Ligy mistrů, Pardubice už jej mají zajištěný.

„To je nám jedno, I tak jsme do Belfastu přiletěli vyhrát. Třeba už jen kvůli výhodnějšímu postavení do play off,“ vyhlásil Kolář.