Liga mistrů v hokeji je ztrátová. Končíme, oznámil slovenský šampion

Hokej

Zvětšit fotografii Hokejisté Banské Bystrice oslavují mistrovský titul v otevřeném autobuse | foto: Profimedia.cz

dnes 11:03

Není to poprvé a zřejmě ani naposledy, co některý hokejový klub zpochybnil existenci Ligy mistrů. Celoevropské mezinárodní soutěže, která se slávou měla přiblížit své fotbalové sestře. To se však neděje. Chybí zájem fanoušků, tím pádem i sponzorů a týmům, které si účast v „prestižní“ soutěži musí dotovat ze svého, pomalu dochází trpělivost.