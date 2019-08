V Česku mi to už lezlo krkem, vypráví Valach po odchodu z Chomutova

Proč? „Jelikož jsem se po každé sezoně s někým dohadoval o peníze a čekal, jestli mi je pošlou,“ reagoval v rozhovoru pro hokej.sk Valach, který kromě Chomutova hrál i za Slavii a Kometu.

„Všichni ví, jaké to bylo v Chomutově s financemi. Stále mi dluží nemalé peníze. V Česku jsem odehrál víc než 400 zápasů a už jsem cítil, že potřebuju nějakou změnu.“

Třicetiletý bek proto přijal nabídku z rakouského Lince, hrát bude mezinárodní EBEL. Klub na něj zapůsobil seriózně a on věří, že se konečně nebude muset bát o výplaty, kterými chce zajistit spokojený život svým dvěma dětem, jimž chybí matka. Valachova manželka totiž před třemi lety zemřela při porodu.

„Vždycky jsem měl sen zahrát si KHL. To se mi nepodařilo, ale na návrat na Slovensko se mi zdálo ještě brzo. Přijal jsem proto výzvu z EBEL. Vím, že se v ní hraje trochu jiný hokej, je to spíš takový kanadský styl. Řekl jsem si, že to vyzkouším,“ vypráví 202 cm vysoký habán, který s Lincem odehrál přípravné utkání v Michalovcích.

„Kam jsme letěli letadlem. Komfort pro hráče je v Linci veliký, materiální i finanční zázemí klubu je na výborné úrovni. Momentálně nám opravujou stadion a připravují nové wellness a šatny. A na první trénink přišly dva tisíce lidí, to jsem ještě nezažil,“ popisuje spokojeně.

Faktorem, který ovlivnil jeho rozhodnutí, byla i poloha města na Dunaji. „Do Vídně to jsou dvě hodiny, do Čech ještě blíž. Domů to mám čtyři hodiny cesty, zatímco z Chomutova jsem jel osm.“

Valach dělal během výletu na Slovensko spoluhráčům tlumočníka, pomáhali mu i čeští parťáci Marek Kalus s Ivanem Koreckým, kteří v Linci také působí. V šatně však mají zakázáno mluvit česky, resp. slovensky, protože ostatní nemají rádi, když jim nerozumí.

Valacha čeká v EBEL větší volnost, protože liga nevyžaduje tak důsledné dodržování systému. „Je to taková létavá liga, ale já mám svou roli jasně danou. Trenéři chtějí, abych hrál i oslabení. Vždycky jsem byl spíš obránce, který padá do střel a hraje jednoduše. Nejsem na kličky, na to máme v týmu pár šikovnějších beků. My ostatní jsme na špinavou práci.“