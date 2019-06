Já a NHL? Tuhle bitvu nevzdávám, i kdybych se měl zase spálit, říká Kovář

Přitom máte čerstvě podepsanou smlouvu ve švýcarském Zugu.

To jo, ale mám v ní klauzuli, že bych do určitého data v případě nabídky mohl do NHL odejít. Přesný termín nechci prozrazovat a zatím taková situace ani nenastala.

Ale kluby z NHL se po mistrovství ozvaly?

Ano, nějaká jednání proběhla, ale nakonec to padlo. Proč? Co mám zprávy, tak to jeden člověk shodil ze stolu. Je to škoda. Zatím mám smlouvu v Zugu a strašně se na to těším. Když nevyjde NHL, nic se neděje. Jsem připravený strávit příští sezonu ve Švýcarsku.

Co by vás po loňské zkušenosti přesvědčilo do zámoří jít?

Kdyby mě někdo chtěl a nabídl smlouvu, šel bych tam za každou cenu. Loni to nevyšlo, ale obohatilo mě to. Teď už bych alespoň trošku věděl, do čeho bych šel. Smlouva ale zatím žádná není, takže to neřeším. A určitě bych nelitoval, ani kdybych zase skončil na farmě. Loni jsem měl v Americe sice špatné hokejové období, ale strašně mě to obohatilo.

Jak?

Dalo mi to hodně, hlavně psychicky. I když to nebylo dobrý, odfrknul jsem si tady od toho. Vrátila se mi chuť do hokeje a zase jsem se pak těšil na každý den v práci.

Prozradíte, jaký klub z NHL se vám letos ozval?

Nerad bych to ventiloval.

Letos jste měl opět nabídky z Ruska, které jste odmítl. Proč? Už jste tím prostředím přesycený?

Takhle bych to neřekl. Netvrdím, že do KHL už v životě nepůjdu. To vůbec ne. Může se stát, že se tam po roce ve Švýcarsku vrátím, ale letos to nebylo téma.

Dal jste přednost Zugu. Co pro něj rozhodlo?

Třikrát jsem seděl s jeho generálním manažerem, dvakrát s hlavním trenérem. Strašně se mi to líbilo. V Zugu jsme byli i nedávno s manželkou a zašli s lidmi z klubu na večeři, po které mi žena sama říkala, že to jsou lidi, jako kdybychom je znali celý život. Měl jsem si s nimi co říct. Mají svoji vizi, která se mi strašně líbí. Všechno dávalo smysl.

Láká vás i Švýcarsko jako země?

Láká a strašně se na to těším. Zug je krásné malé městečko. Při rozhodování hrála roli i rodina, člověk pro ni chce to nejlepší. Myslím, že jsme zvolili dobře.

Martin Straka říkal, že švýcarská liga je nejlepší v Evropě. Jak ji vnímáte vy?

Spousta špičkových evropských i zámořských hráčů chce ve Švýcarsku hrát. Ani se nemusíme bavit, jak jde švýcarský hokej nahoru. Počítám s tím, že úroveň hokeje tam bude výborná.

Psalo se, že byste měl patřit k nejlépe placeným hráčům ligy. Je pro člověka příjemné, že je takto hodnocený?

Není to pravda. Taky jsem si ten článek přečetl a trošku jsem se zasmál. Hned jsem to posílal generálnímu manažerovi klubu s tím, že za takových podmínek smlouvu určitě podepíšu. Ta částka je smyšlená a přestřelená.

Takže 900 tisíc švýcarských franků neplatí?

Je to škoda, ale není to tak.

Na Zlaté hokejce jste skončil osmý. Koho byste dal na první místo?

Čekal jsem, že to bude mezi Davidem Pastrňákem a Tomášem Hertlem. První měl neskutečnou sezonu, druhý ale udělal ohromný kus práce a velký krok dopředu. Kdybych měl volit vítěze já, vybral bych Hertlíka nebo Davida Krejčího.