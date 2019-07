Hejduk, Pastrňák, Jágr... Ve Znojmě uvidí exhibiční zápas hvězd

„Na ledě budou tisíce bodů z NHL, KHL i naší extraligy. Co jméno, to kluk, který má za sebou velmi slušnou kariéru,“ mne si ruce Petr Švancara.



Právě známý fotbalový bavič společně s parťákem Luďkem Zelenkou dal tuhle unikátní sestavu dohromady. Když loni do Znojma přitáhli starou gardu fotbalové Barcelony, od místních slyšeli připomínku: „Hezké, ale my jsme hlavně hokejové město.“

A tak se dali do díla, jehož výsledkem je show Znojmo žije hokejem. Proti výkvětu toho českého se postaví výběr domácích Orlů, kteří před dvaceti lety slavně postoupili do extraligy. „Jsem pyšný na to, co poskládali,“ naráží Švancara na jména jako Peter Pucher, Marek Uram, Radek Haman, Radim Bičánek, Karel Plášek starší či Jiří Trvaj.

„Naším cílem je, aby se bavily legendy, udělali jsme hezkou zábavu pro lidi a vybraly se nějaké peníze na charitu,“ nastiňuje Švancara, kterému při lákání hráčů pomáhá kamarádství s Voráčkem. „Na hodně kluků máme úzkou vazbu. U Jaromíra Jágra se to pak dělá trošku oficiálnějším postupem, ale ten nebudu prozrazovat,“ sděluje Švancara. „Velký dík patří klukům, že rádi přijedou a že je tím nijak neotravujeme.“

Akci zahájí už v 10 hodin burza hokejových kartiček, ve 14 a 15 hodin se budou konat autogramiády ve Freeportu v Hatích a u znojemského stadionu. V 16.30 začne předzápas a v 18 hodin hlavní utkání. Vstupenky jsou téměř vyprodány.