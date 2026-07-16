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Gólman Škarek opouští zámoří. V šestadvaceti se vydává do Straubingu

Autor: ,
  18:57
Jakub Škarek v bráně New York Islanders

Jakub Škarek v bráně New York Islanders | foto: AP

Jakub Škarek z NY Islanders.
Jakub Škarek se vyrážečkou natahuje po kotouči.
Sam Reinhart překonává českého brankáře Jakuba Škarka.
Jakub Škarek se marně natahuje za bekhendovým zakončením Evana Rodriguese.
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Brankář Jakub Škarek se vrací ze zámoří do Evropy, bude chytat v německé hokejové lize za Straubing Tigers. Šestadvacetiletý jihlavský odchovanec strávil v Americe sedm sezon, v NHL ale nastoupil jen ve dvou zápasech za New York Islanders.

.Škarek startoval na třech juniorských světových šampionátech, v české extralize hrál za Jihlavu a pražskou Spartu. V roce 2018 si ho na 72. místě vybrali v draftu Islanders, ale na premiéru mezi hokejovou elitou si musel počkat až do loňského února. Jinak nastupoval v AHL ve farmářském celku Bridgeport Islanders.

Loni už měl Škarek namířeno do IFK Helsinky, nakonec ale podepsal roční smlouvu se San Jose. Do NHL však už nezasáhl, v AHL odchytal 20 zápasů za San Jose Barracuda.

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Bavorský Straubing v uplynulém ročníku německé ligy vypadl ve čtvrtfinále s pozdějšími mistry Eisbären Berlín. „Rozhodnutí padlo velmi rychle, protože Straubing je skvělý klub s bohatou tradicí. Doufám, že společně vyhrajeme spoustu zápasů a přineseme fanouškům spoustu radosti,“ řekl Škarek.

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