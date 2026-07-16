Gólman Škarek opouští zámoří. V šestadvaceti se vydává do Straubingu

.Škarek startoval na třech juniorských světových šampionátech, v české extralize hrál za Jihlavu a pražskou Spartu. V roce 2018 si ho na 72. místě vybrali v draftu Islanders, ale na premiéru mezi hokejovou elitou si musel počkat až do loňského února. Jinak nastupoval v AHL ve farmářském celku Bridgeport Islanders.
Loni už měl Škarek namířeno do IFK Helsinky, nakonec ale podepsal roční smlouvu se San Jose. Do NHL však už nezasáhl, v AHL odchytal 20 zápasů za San Jose Barracuda.
|
Když nabídka přišla, vystřelil jsem z postele. Růžičkovi plní Minnesota sen
Bavorský Straubing v uplynulém ročníku německé ligy vypadl ve čtvrtfinále s pozdějšími mistry Eisbären Berlín. „Rozhodnutí padlo velmi rychle, protože Straubing je skvělý klub s bohatou tradicí. Doufám, že společně vyhrajeme spoustu zápasů a přineseme fanouškům spoustu radosti,“ řekl Škarek.