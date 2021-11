Máme zase ke komu vzhlížet, vítá znojemský kapitán příchod Hanlona

Jméno, které v Česku hokejoví fandové znají hlavně z působení u slovenské reprezentace před jedenácti lety, přichází pomoci týmu s komunikací a nevyrovnanými výkony.

„Glen Hanlon je velká trenérská osobnost. Cítili jsme, že potřebujeme anglicky mluvícího kouče i kvůli lepší komunikaci se zahraničními hráči. Zároveň pomůže současným trenérům Jirkovi Berounovi s Tomášem Jakešem, kteří před sebe dostali v létě obrovsky těžký úkol a poprali se s ním se ctí,“ konstatuje na klubovém webu prezident Orlů Pavel Ohera.

Hanlonův kariérní výčet zkušeností se zdá být nekonečný. Už jako aktivní hráč odchytal čtrnáct sezon v NHL za Vancouver, St. Louis, New York Rangers a Detroit. Brzy po konci kariéry nastoupil do role asistenta ve Vancouveru a Washington Capitals, jehož farmu nastartoval v roce 2003 k vítězství v AHL. Sám byl ale povolán k hlavnímu týmu a Capitals vedl čtyři sezony. Zároveň s tím pronikal do mezinárodního hokeje, když od roku 2005 vedl Bělorusko.

Jeho výsledky s Washingtonem, kde vedl například i Jaromíra Jágra, ale dlouhodobě nevedly k postupu do play off a v roce 2008 byl Hanlon odvolán. Brzy nato se kouč přesunul do finského Jokeritu, který tehdy ještě hrál finskou nejvyšší soutěž, nikoliv KHL, kterou si Hanlon o rok později z trenérské pozice vyzkoušel v Dinamu Minsk.

V roce 2010 byl jmenován hlavním koučem Slovenska, se kterým absolvoval dvě světová mistrovství, na která ale Slovensko nevzpomíná příliš dobře. Dvanácté místo z Německa a hlavně vypadnutí ve skupině z domácího turnaje v Bratislavě a Košicích vyústily v Hanlonův vyhazov.

„Nevzpomínám si, jaký byl trenér. Hrál jsem pod ním pouze dva zápasy, ani jsem mu nerozuměl. Byl jsem tehdy ještě dost mladý,“ připomíná Kanaďanovu epizodu slovenský obránce Marek Ďaloga z Komety Brno. Po konci na Slovensku pak vedl ještě znovu Bělorusko a Švýcarsko.

Naposledy 64letý kouč trénoval před rokem německý Krefeld, kde však loni rezignoval kvůli špatné finanční situaci klubu.

„Hanlona nám poslal z nebe Frygo“

Průběžně deváté Znojmo tak na střídačku získává ostříleného matadora, jehož nejbližší výzvou bude pomoct týmu zastavit výsledkovou houpačku a nastartovat šňůru úspěšných utkání.

„Nejsme schopní udělat tři nebo čtyři výhry za sebou. Pořád střídáme výhry s prohrami a to vás nikdy vysoko neposune,“ kárá sebe a svůj tým kapitán Radim Matuš. Zvlášť velký problém představují pro Orly venkovní utkání, ve kterých z osmi pokusů zvítězili jen dvakrát.

O tom, že bude nový trenér v tomto ohledu posilou, nepochybuje. „Pan Hanlon je podobnou ikonou, jako byl ‚Frygo‘ (Miroslav Fryčer - pozn. red.). Dokázal toho spoustu už jako hráč, máme zase ke komu vzhlížet a je to podobná úroveň,“ těší se na spolupráci Matuš.

Za takovou možnost připisuje kredit právě svému bývalému trenérovi. „Frygo nám ho možná tak trochu poslal,“ naráží na fakt, že Hanlon byl Fryčerovým přítelem, a tak zná situaci a dění v klubu.

Ceremoniál k uctění památky Miroslava Fryčera

„Měl samozřejmě více nabídek, dokonce i z dalších klubů ICE Hockey League. Rozhodl se ale pro nás i proto, že se znal s Mirkem Fryčerem a o klubu toho díky němu ví hodně,“ doplňuje Ohera.

Ten si od nového kouče slibuje zejména zlepšení komunikace. „Frygo mluvil anglicky velmi dobře. Jirka Beroun ani Tomáš Jakeš anglicky neumí natolik, aby mluvili spatra plynule, tak to nyní možná nebyla tak rychlá komunikace. Že by to ale byl problém v kabině, si nemyslím,“ upřesňuje Matuš.