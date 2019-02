Švédský hegemon vládne Lize mistrů. Důvod? Berou to vážně, říká agent

Severská země je už vlastně mnoho let Hamrovým domovem. Bývalý obránce, který v polovině 90. let nakoukl do NHL v dresu Ottawy a v roce 2002 slavil extraligový titul se Spartou, má ve Švédsku hráčskou agenturu a nejen o tamním hokeji má přehled.

Sleduje i Frölundu, jeden z předních švédských celků, který v úterý večer potřetí oslavil triumf v Champions Hockey League. Indiáni, kteří v semifinále vyřadili Plzeň, si ve finále hraném na jeden zápas poradili s Mnichovem 3:1 a znovu stanuli na vrcholu evropské soutěže.

„Hrají ve vysokém tempu, hodně bruslí. Navíc disponují dobrým mixem zkušených hráčů, jako jsou Lundqvist nebo Lasch, s těmi mladými, kteří vytvářejí tlak na protihráče. Hlavně ale berou tu soutěž vážně,“ vidí základ úspěchu Hamr.

Přístup k hokejové Lize mistrů bývá častým tématem. Účast týmy stojí nemalé prostředky, diváci si cestu na stadion najdou až v konečné fázi. A laxní přístup je patrný i u některých klubů, vždyť třeba brněnská Kometa posílala do klání Ligy mistrů pravidelně značně omlazený kádr.

„Ve Švédsku to berou vážně všichni. I když po vypadnutí občas někdo prohlásí, že to tak není,“ směje se Hamr. „Jdou do toho s tím nejlepším, co mají. Je to pro ně velký turnaj, chtějí zvítězit a udělají pro to všechno.“

Kromě maximálního nasazení ale stojí za úspěšností Švédů také nezpochybnitelná kvalita jejich domácí soutěže. „Určitě je jedna z nejlepších v Evropě, prosadit se v ní je těžší než i třeba v Rusku. Potvrzují mi to kluci, kteří to mohli porovnat, jako třeba Milan Gulaš nebo Roman Horák,“ vysvětluje Hamr.

Týmy KHL zvýší úroveň Ligy mistrů, říká Hamr

Hnací motor švédské SHL je podle něj jednoduchý - velká konkurence, která vyžaduje všechny čtyři řady na vysoké úrovni. „Kdežto jinde jsou to třeba jen první dvě. Tady makají všichni, nikdo nemá nic zadarmo. Každý bruslí a vytváří tlak, takže je těžší se prosadit i bodově.“



Mezi semifinalisty Ligy mistrů se pravidelně objevují i české celky. Před dvěma lety Sparta prohrála až ve finále právě s Frölundou, loni skončily o stupínek níž Třinec a Liberec. Tentokrát bylo semifinále konečnou pro Plzeň.

„Chtěla to vyhrát, proto se probila tak daleko. Ale jestli to tak ostatní neberou, je to na nic,“ pojmenoval Hamr jeden z problémů soutěže, která je stále považována spíše za novinku. A tak se snaží týmy motivovat alespoň zvyšováním odměny pro vítěze - Frölunda může po triumfu počítat s prémií v přepočtu necelých 10 milionů korun.

Dalším lákadlem pro hráče i fanoušky by mohla být účast celků z KHL, která se však k zapojení do ligy zatím staví spíše skepticky. „Ale zvedlo by to mediální sílu soutěže. Ta momentálně není super, zároveň to není žádná katastrofa. Je to stále v zárodku, ale jakmile by do toho dostali Rusáky, zvedla by se liga hned,“ míní Hamr.