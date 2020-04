Tak kdo byl první? Šéfka Sparty, nebo nová generální manažerka Bernu?

Jakkoliv lze o zmiňovaném primátu polemizovat, jedenatřicetiletá Schellingová rozjela kariéru po kariéře odvážně. Donedávna trénovala švýcarskou reprezentaci hokejistek do 18 let, nyní má bronzová medailistka z olympijských her a mistrovství světa za úkol pozvednout Bern, který sice za uplynulé čtyři roky získal tři tituly, ale letos skončil v základní části až devátý a nepostoupil do play off.

Ve funkci nahradila Alexe Chatelaina. „Došli jsme k závěru, že současná situace není dobrá pro nás ani pro Alexe. Pokud stojí přestup na za houby, něco je špatně,“ uvedl výkonný ředitel Bernu Marc Lüthi.



Česká hokejistka Tereza Vanišová překonává Florence Schellingovou.

„Pro nás je důležité mít mladou, inteligentní osobu s vizí. Nezáleží na tom, zda jde o muže, nebo ženu. Hlavní je, aby věděla něco o hokeji,“ řekl k příchodu Schellingové, která vystudovala podnikovou ekonomii.



„Hrála i mužský hokej, který navíc zná coby televizní analytička. Máme pocit, že uspěje,“ dodal Lüthi.



Hned na úvod čeká Schellingovou zásadní úkol - najít pro tým nového kouče.