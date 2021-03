Hrachovina zase zlehčoval covid, zuří klub i finská liga. Dostane trest?

Hrachovina si tentokrát vypůjčil jeden z hlavních sloganů probíhajících protivládních demonstrací ve Finsku. Část tamního obyvatelstva je totiž rozladěná z velmi přísných opatření, která jsou mnohdy striktnější než v Česku.

Sám český hokejový brankář navíc patří mezi dlouhodobé odpůrce protipandemických opatření. Hrachovina jde ještě dál a netají se tím, že mu situace kolem covidu připadá jen jako uměle vytvořený mýtus. Právě to se snažil říct svým posledním statusem na svém instagramovém účtu, kam umístil snímek dívky s čepicí nesoucí heslo: „Média jsou virus.“

Gólmanův status s jednoduchým, zato pobuřujícím sdělením vyvolal ve Finsku pořádné haló a sám Hrachovina se kvůli vyjádření ostrého názoru dostal do dalších potíží. Jeho klub Tappara Tampere se od jeho postoje i slov distancoval.



„To, co Hrachovina řekl, nereprezentuje názor klubu. Všechny takové názory odsuzujeme. Bereme záležitosti kolem koronaviru velmi vážně,“ připustil manažer Tappary Aki Näykki pro web Yle.fi. Tappara i celá finská liga totiž dlouhodobě pracuje na opatřeních, kterými chce podpořit zdraví a bezpečnost hráčů. V zemi je navíc aktuálně přes 72 tisíc nakažených. Země zvládá krotit denní nárůsty jen za cenu velmi tvrdých opatření.



Klubový šéf Mika Aro se nechal slyšet, že Hrachovinovo veřejné vyjadřování vyřeší interně. „Chápu, že to způsobuje pobouření. Jak se s tím vypořádáme, je vnitřní záležitostí klubu. Kdykoli dojde k problému se zaměstnancem, řeší se interně. Věci, které nějak souvisí s Tapparou, bereme vážně a zjišťujeme, zda je možné něco udělat. Věci nejsou vždy tak jednoznačné,“ řekl tajemně.

Proticovidový status Dominika Hrachoviny

Hrachovina nakonec svůj status raději smazal. Aro se jej však zároveň zastal s tím, že nemůže stejně jako v jakékoliv jiné branži bránit svému zaměstnanci vyjadřovat názory k palčivým společenským otázkám a zakazovat jejich sdílení ve veřejném prostoru. Smlouva mezi ligou, kluby a hráči však říká něco jiného.

V té stojí, že hokejisté se musí v soukromém životě chovat tak, aby neohrožovali svou kondici a výkonnost a nezpůsobili negativní publicitu týmu a lize. Zároveň mají šířit pozitivní obraz mužstva a vyhnout se jakýmkoliv nežádaným a pobuřujícím aktivitám.



„Je pravděpodobné, že Hrachovina porušil smlouvu. Tappara s ním samozřejmě mohla uzavřít nějakou dohodu. Pokud se ale jedná o obecnou smlouvu mezi Liigou a hráčskou asociací, pak to v podstatě váže všechny hráče,“ řekl šéf ligy Heikki Hiltunen.



Podle Hiltunena je případné uložení trestu pro Hrachovinu pouze v pravomoci Tappary, která už záležitost s hráčem projednávala. Klubový šéf Aro pro finská média odmítl komentovat bližší podrobnosti gólmanovy smlouvy i případné sankce vyplývající z jejího porušení.



Společnost Tamhockey Oy, které hokejový klub Tappara Tampere patří, kontaktovala hráče dopisem, k jeho obsahu se však blíže nevyjádřila. Předseda představenstva Heikki Penttilä řekl, že dnes musí všichni hráči pochopit odpovědnost, jakou nesou za vlastní názor, který nespadá do hlavního myšlenkového proudu a ovlivňuje pověst klubu.



Tappara po této nepříjemné události uvedla, že do budoucna poskytne hráčům školení v oblasti chování na sociálních médiích.



Na Hrachovinu mezitím patrně dolehla tíha okolností. V sobotním zápase proti TPS Turku nastoupil do branky jako týmová jednička. Po rychlých gólech od Jasua a Pyyhtiaho se klidil z brankoviště už po minutě a 55 vteřinách a pustil do utkání náhradníka Christiana Heljanka.



Odchovanec Komety Brno se do podobných problémů dostal už na začátku listopadu před startem reprezentace na Karjala Cupu. Během tiskové konference národního týmu tehdy prohlásil: „Tohle divadlo vymyšlené médii, vámi, se tu řeší každý den. My o tom víme, ale tady je situace normální, lidé se chovají normálně. Zaplať pánbůh, že nejsme v České republice a nemusíme řešit takové věci, co se dějí tam.“



Zároveň byl během svého výstupu nezvykle vulgární: „Se klidně neptejte, mně je to u pi...“ Reprezentace se krátce nato od jeho slov i chování distancovala, ústy hlavního trenéra Filipa Pešána se také veřejně omluvila. Zato gólman působící ve Finsku od roku 2010 se nehodlal omluvit a na svých výrocích si trval.

Bývalý kapitán hokejové reprezentace Tomáš Rolinek později prohlásil, že by Hrachovinu za nevhodné chování z národního týmu vyhodil. Jak teď potrestá brankáře Tappara?