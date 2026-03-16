Ve Finsku řeší nehorázný zákrok. Obránce zná trest, experti hlásí: Chtěl mu ublížit

  15:00
Brutální sobotní faul z finské ligy má dohru. Nedovoleným zákrokem zkušeného dánského hokejového obránce Olivera Lauridsena na Petteriho Riihinena se zabývá disciplinární komise. Udělila mu trest na osm zápasů, ale plánuje i jeho zpřísnění. Incident z utkání mezi Turku a Ässätem (2:5) vzbudil ohlas i mezi politiky.
Oliver Lauridsen z Dánska (vlevo) u mantinelu sráží Christopha Bertschyho ze...

Oliver Lauridsen z Dánska (vlevo) u mantinelu sráží Christopha Bertschyho ze Švýcarska. | foto: AP

Ve 14. minutě obránce Ässätu Riihinen vedl kotouč podél mantinelu stínovaný protihráčem Eetuem Päkkilou. Do situace zničehonic vjel Lauridsen a Riihinena poslal k zemi loktem.

Čtyřiadvacetiletý obránce okamžitě zamířil do kabiny a do zápasu už nezasáhl. Utkání skončilo i pro zkušeného dánského beka, který vyfasoval trest na pět minut a do konce zápasu.

„Naprosto absurdní a nesmyslný zákrok. Jako třetí v dané situaci přijede do souboje a trefí Riihinena přímo do hlavy. Nerozumím, co se Lauridsenovi honilo hlavou,“ podivoval se finský hokejový expert a bývalý juniorský medailista Topi Nättinen, který zápas komentoval.

„Nepamatuju si, kdy naposledy jsem v naší lize viděl tak nehorázný zákrok. Už moje první reakce byla v tom smyslu, že to je fakt hodně špatné. A z opakovaných záběrů to vypadalo ještě hůř,“ dodal.

Problematickým momentem se zabývala disciplinární komise, zákrok ohodnotila stopkou na osm utkání, ale znovu jej přezkoumává a zvažuje, že trest ještě o dva zápasy zvýší. Ve hře je i hokejistovo suspendování.

Faul vyvolal diskuze i na sociálních sítích.

„Z celé situace je zřejmá snaha ublížit soupeři. Kolik zápasů dostane hráč, který na ledě úmyslně provedl něco, čím ohrozil soupeřovo zdraví?“ polemizoval komentátor finského webu Lass Seppä.

„Hráč A překročil meze běžné brutality a použití síly v hokeji. Musel pochopit, že zranění, která hráč B utrpěl, jak uvedl okresní soud, byla velmi pravděpodobným důsledkem jeho jednání. Hráč A tak úmyslně způsobil hráči B zranění a spáchal napadení,“ říká Otto Meri, městský radní Helsinek za vládní stranu Národní koalice.

Lauridsen přitom patří mezi nejzkušenější hokejisty, které TPS ve svém výběru má. Šestatřicetiletý obránce je také významným reprezentantem Dánska na mezinárodních turnajích. Naposledy se představil na ZOH v Miláně, kde jeho tým padl v osmifinále s Českem.

Ässät střet s Turku zvládl a domů si odvezl vítězství 5:2. „Probudilo nás to. O první přestávce jsme si řekli, že tenhle zápas neprohrajeme,“ reagoval na faul na spoluhráče útočník Peter Tiivola.

Tým z Pori ve finské lize v úterý čeká poslední zápas proti JYP, postup do vyřazovacích bojů už má ale jistý. Turku se drží na třinácté první nepostupové pozici, šance na play off se ale stále nevzdává. Postoupí do něj v případě, že zvládne úterní utkání proti KooKoo.

Pokud by pro ně sezona skončila už posledním zápasem základní části, Lauridsenův trest by pokračoval i do té následující.

