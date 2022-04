Jokerit po odchodu z KHL vynechá příští sezonu, pak chce hrát finskou ligu

Rok pauza, poté se uvidí. Jokerit Helsinky po odstoupení z Kontinentální hokejové ligy nebude hrát v příští sezoně žádnou soutěž. Od ročníku 2023/24 by se chtěl vrátit do finské ligy, kterou opustil před osmi lety. Klub to oznámil na svém webu.