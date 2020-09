Finská liga startuje s 15 českými hokejisty, čtyři z nich jsou v Tappaře

Hrachovina, který s Tapparou získal v letech 2016 a 2017 mistrovské tituly, se do klubu vrátil po dvou letech. Během nich působil v Astaně (nyní Nur-Sultan) v KHL, v Ambri-Piottě a v Liberci. Moravčík přišel z Litvínova, Smejkal ze Sparty a Špaček z farmy Winnipegu z Manitoby z AHL.

V Ilvesu Tampere pokračuje brankář Lukáš Dostál, který má smlouvu v NHL s Anaheimem, novou posilou ofenzivy je Ondřej Roman z Vítkovic. V Jukuritu Mikkeli doplnil obránce Jakuba Galvase útočník Šimon Stránský, který na konci minulé sezony hostoval z Vítkovic v Kometě Brno.

Dres Kärpätu Oulu nadále oblékají útočníci Radek Koblížek se Zdeňkem Sedlákem a novou posilou je bek Libor Šulák z celku KooKoo Kouvola. V Lukko Rauma zahájí druhou sezonu bek Lukáš Klok.

Dvě nové české akvizice má Pelicans Lahti. Brankář Patrik Bartošák přišel z druhé nejvyšší švédské soutěže z MODO Hockey a útočník Rudolf Červený z Komety Brno. V kádru Lahti je i sedmnáctiletý forvard Stanislav Vrhel, který v prvním týmu debutoval v minulém ročníku.

Žádný český hokejista není v Ässätu Pori, Hämmenlinně, IFK Helsinky, Jyväskylä, Kuopiu, Kouvole, Lappeenrantě, TPS Turku a Vaase. Ale v juniorských týmem některých z nich Češi jsou - v IFK Helsinky je Tomáš Mazura, v Hämmenlinně další útočník Michal Simon, v Kuopiu Jakub Prchal, v Kouvole další zadák Adam Srdínko a v Jyväskylä brankář Mario Žalčík.

Řada talentů z tuzemska je i v dalších mládežnických týmech - brankář Ondřej Bizoň a útočníci Jakub Kos a Jan Vopat (Ilves Tampere), bek Štěpán Němec a forvard Samuel Chrenka (Jukurit Mikkeli), zadáci Aleš Čech (Kärpät Oulu), Tomáš Hamara (Tappara Tampere), Ondřej Cubo s útočníkem Erikem Meluzínem (Lukko Rauma), gólman Marek Stuchlík a bek Marek Alscher (Pelicans Lahti).

Finskou ligu po minulém ročníku, nedohraném kvůli pandemii koronaviru, opustila trojice českých hráčů. Bek Jakub Krejčík zamířil z Oulu do Jokeritu Helsinky do KHL, obránce David Němeček z Raumy do Sparty a další zadák Adam Polášek z Tappary do Vítkovic.