Třináct proher a dost. Pešán končí ve Švýcarsku, Ajoie ho odvolalo

„Bylo pro nás těžké udělat takové rozhodnutí, ale sportovní situace týmu a výkony posledních týdnů byly rozhodující,“ vysvětluje Julien Vauclair. „Vedení klubu děkuje Filipu Pešánovi za jeho investici a přeje mu vše nejlepší do další kariéry.“

HC Ajoie pod vedením Pešána prohrálo třináct utkání v řadě. Ve švýcarské nejvyšší soutěži je na posledním místě tabulky a na výše postavené Lausanne navíc ztrácí čtrnáct bodů.

Angažmá v klubu, který sídlí ve městě Porrentruy, bylo Pešánovo vůbec prvním od doby, kdy skončil na lavičce národního týmu.

Po neúspěchu na únorových olympijských hrách v Pekingu, kde Češi prohráli v předkole play off a poprvé v historii na velké mezinárodní akci nepostoupili do čtvrtfinále, ho výkonný výbor svazu z funkce odvolal.

Ve Švýcarsku trénoval teprve od léta, už začátkem prosince ovšem uznal, že to neprobíhá podle jeho představ.

„Není teď snadné chodit každý ráno do práce, kde na trénincích a poradách dokola omíláme pořád stejné chyby,“ nastínil. „Pokoušíme se už jen co nejvíc nalívat klukům do hlav optimismus.“

S týmem vyhrál pouze čtyři z celkem třiceti zápasů. Poslední výhru si připsal na konci října, kdy uspěl na ledě Ambri-Piotta.

„Není to komfortní situace, ale není to ani tak, že bych se cítil pod extrémním tlakem a spekulovalo se o vyhazovu,“ povídal před časem Pešán. „Fanoušci v hale jsou skvělí, ale už i trochu netrpěliví. Na začátku sezony se maličko namlsali.“

Čtyřiačtyřicetiletý trenér v minulosti úspěšně trénoval extraligový Liberec, se kterým v roce 2016 získal titul a poté Bílé Tygry dvakrát dovedl do finále extraligy.

Jeho místo v Ajoie má do konce sezony zaujmout Vauclair, který je sportovním ředitelem klubu od ledna 2022. Pomáhat mu budou Ivano Zanatta a Petteri Nummelin, kteří zůstávají na postech asistentů trenéra.

