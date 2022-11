Chvála, pískot i kontroverzní rozhodnutí. O švýcarském angažmá kouče Pešána

Celek ze sedmitisícového frankofonního městečka Porrentruy z kantonu Jura se loni vrátil mezi švýcarskou elitu po dlouhých osmadvaceti letech. A nevedl si vůbec dobře, za ostatními jednoznačně zaostával.

V konkurenci výrazně movitějších soupeřů skončil suverénně poslední, za jedenapadesát zápasů posbíral jen šestadvacet bodů. Udržel se jen proto, že se nejednalo o sestupový ročník.

Pešán měl klubu dodat svěží vítr, přicházel s jasným zadáním: vybudovat nové mužstvo a odstartovat projekt, který zajistí hokejovému trpaslíkovi delší setrvání v nejvyšší soutěži.

„Vedení má vyšší ambice, což je naprosto přirozené. Ale každý, kdo se okolo hokeje ve Švýcarsku pohybuje, vám řekne, že se boji o záchranu se nevyhnou,“ vypráví Marha.

Po odchodu ze zámoří strávil dvanáct let v Davosu, s nímž pětkrát oslavil mistrovský titul. Postupně převzal roli jednoho z lídrů, pod stropem Vaillant Areny visí dres s jeho jménem.

National League i po konci kariéry bedlivě sleduje, o prestižní soutěži má velmi dobrý přehled. I proto jej možná trochu překvapilo, když k sestupu odsuzovaný outsider posbíral devět bodů z úvodních šesti kol.

Solidní vstup do sezony připisuje Marha právě Pešánovi a jeho zkušeným asistentům Petterimu Nummelinovi a Ivanu Zanattovi.

„Měli na tom velký podíl, během léta udělali kus práce. Málokdo čekal, že se zprvu budou držet ve středu tabulky, ale začali úžasně.“

Rozdíl v kvalitě mezi nejstarším výběrem ligy, jehož součástí je i bývalý hráč Liberce či Třince a slovenský reprezentant Martin Bakoš, a ostatními celky se ale postupem času přeci jen projevil.

Následovala série sedmi porážek v řadě, od prvního října zapsalo Ajoie jen dvě výhry ze čtrnácti utkání a spadlo na chvost tabulky. Na předposlední Lausanne, které má navíc dva zápasy k dobru, ztrácí tři body.

Bývalému trenérovi Liberce lze jen těžko něco vyčítat. Dá se říct, že s týmem hraje to, na co má. Naordinoval mu spíše defenzivní taktiku se zaměřením na protiútoky, z hlediska systémových záležitostí ho posunul.

Hráči už na rozdíl od předchozího ročníku neschytávají vysoké příděly. S papírově silnějšími protivníky dokážou odehrát vyrovnané partie, které rozhodují maličkosti.

I proto v klubu o změně na střídačce zatím neuvažují. „V herním projevu vidíme posun. Z výsledkové krize nás dostane jen tvrdá práce,“ uvedl pro rozhlasovou stanici RFJ sportovní ředitel Julien Vauclair.

Pozitivní ohlasy na adresu bývalého kouče české reprezentace zaslechl i Marha: „Chválí si ho, dal tomu řád. Ale bude to mít nesmírně těžké. Otázkou zůstává, jak dlouho bude vedení v případě dalších porážek trpělivé.“

Mezi fanoušky už euforie ze začátku základní části pomalu opadává. Naopak nervozita stoupá. A není se čemu divit, tentokrát už se o patro níž padat bude.

Při sobotní domácí porážce 3:5 s Davosem musel Pešán skousnout pískot z několika koutů stadionu. Důvodem projevů nevole mohly být špatné výsledky, ale také nejasná situace okolo klubové legendy Philipa-Michaëla Devose.

Hlavní hvězda a s dvaadvaceti body (7+15) šestý muž tabulky ligové produktivity sledoval další nezdar spoluhráčů jen z tribuny. Až dosud si v dresu Ajoie připsal 427 startů v řadě, v sestavě nechyběl od podzimu roku 2015.

„Velmi nepopulární a extrémně odvážné rozhodnutí,“ napsal deník Le Matin. Mezi kanadským útočníkem a čtyřiačtyřicetiletým trenérem podle listu panují neshody, hovoří se také o špatné atmosféře v kabině.

Pešán jakékoliv konflikty popřel a svůj krok odůvodnil nutností dodržet pravidlo o cizincích, kterých může za jeden tým naskočit do utkání pouze šest.

„A my máme sedm cizinců, funguje mezi nimi rotace. V této profesi musíte někdy udělat těžké rozhodnutí a buď je z vás hrdina, nebo nula. Nebylo to nic proti Philipovi, je to vynikající hokejista,“ řekl trenér.

Po první reprezentační přestávce čekají jeho svěřence souboje se třetím Rapperswilem, který táhne nestárnoucí Roman Červenka (4+22), a vedoucí Ženevou.

Pětadvacátého listopadu mají na programu domácí duel proti aktuálnímu konkurentovi v boji o záchranu z Lausanne, následuje další výzva na ledě druhého Bielu.

Ač tomu náročný program úplně nenahrává, Ajoie potřebuje co nejdříve zabrat. Jinak může na dně tabulky rychle zůstat osamocené a soupeře sledovat z velké dálky.

Sezona se po finském Karjala Cupu začne lámat. A Pešán moc dobře ví, že má před sebou mimořádně složitý úkol.