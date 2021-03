Po konci v NHL do Finska. Chlapík odchází za Bartošákem do Lahti

V pondělí o tom informoval finský web jatkoaika.com, Chlapíkova zastupující agentura Sport Invest nechtěla informace finských médií na dotaz komentovat.

Chlapík v této sezoně oblékne už čtvrtý dres. Za pražskou Spartu sehrál na podzim dvě extraligová utkání, a to i přesto, že si Senators nepřáli, aby v Česku hrál před podpisem smlouvy.

„Podle nich by kvůli kvalitě soutěže získal akorát zlozvyky a nepomohl by si. Kdyby se Filip rozhodl Ottawu neposlechnout, mohlo by to ovlivnit vyjednávání nového kontraktu,“ řekl jeho agent Robert Spálenka loni v létě.



Nakonec se s Chlapík s Ottawou domluvil na roční dvoucestné smlouvě a odletěl do Ameriky. Jenže za Senators nastoupil v NHL pouze jednou, na farmě v Belleville pak dvakrát. Minulý týden se obě strany dohodly na ukončení kontraktu.

Chlapíka si Ottawa vybrala na draftu v roce 2015 v druhém kole jako 48. v celkovém pořadí. Za hlavní tým odehrál český útočník 57 zápasů, v kterých nasbíral 11 bodů za pět gólů a šest asistencí. V záložním celku si připsal 88 bodů ve 148 duelech.



