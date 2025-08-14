Trapný rozchod. Klub se rozloučil s hráčem přes Instagram, ten o tom nevěděl

Autor:
  13:15
Rozchody můžou mít různou formu, ve většině případů se jedná o bolestivou záležitost. Aby o konci vztahu ale jedna ze stran nevěděla, to je o to smutnější. Přesně takovou situaci zažil ve švédské druhé lize Eric Norin, se kterým se hokejové AIK rozloučilo na sociální síti bez jeho vědomí.

Obránce Eric Norin v dresu švédského AIK. | foto: Profimedia.cz

„Děkujeme za vše, Ericu,“ umístil klub rozlučkovou fotku na instagramový profil.

Šokovaný hráč na příspěvek zareagoval: „Je fajn, že jsem se o tom dozvěděl. Ale děkuji za čas strávený v klubu.“

V něm se Norin poprvé objevil už v mládežnických kategoriích, za seniorský tým pak odehrál devět sezon. Dohromady naskočil do 369 zápasů, ve kterých vstřelil 38 gólů a zaznamenal 121 asistencí.

Na webu stockholmského celku o něm dokonce psali jako o jednom z nejvěrnějších hráčů. O to víc tak třiatřicetiletého obránce posléze překvapilo, když klub jeho komentář smazal.

„Jsem z toho v šoku stejně jako všichni ostatní, teď mi chodí spousta zpráv a hovorů. Od klubu to bylo prostě trapné, vypadá to opravdu divně,“ spílal Norin teď už bývalému zaměstnavateli.

Po sezoně mu sice vypršela smlouva, oficiální oznámení o konci ale od vedení neslyšel.

Čekáš dítě? Nechceme tě! Brankář je bez práce, majitel klubu nestál o stres

„Byl jsem v kontaktu s agentem, který se pokoušel spojit se sportovním ředitelem. Ale ten neodpovídal. Byl jsem v klubu dlouho, mohli mi aspoň napsat zavolat nebo napsat zprávu,“ mrzelo jednání Norina.

Podobně situaci viděli také příznivci týmu, jenž sídlí v Solně na okraji Stockholmu.

„Bože můj, to je ale ostuda!“ stálo v jedné z reakcí.

„Stejným způsobem i hráče přivádíte? Jenom to oznámíte na Instagramu, nebo dané hokejisty také informujete?“ zněl ironicky další z komentářů.

Postavili mě před hotovou věc. Kozlov dostal padáka, neodtrénoval jediný zápas

Po vlně kritiky se ozval i samotný klub. A přišel s odlišnou verzí, než jak průběh nepříjemné situace popisoval Norin.

„Komunikace o neprodloužení spolupráce mezi sportovním ředitelem a Norinovým agentem probíhala. Lasse Johansson se jasně vyjádřil, že hráč nebyl zahrnut do plánů pro další sezonu,“ stálo ve vyjádření.

„Sportovní ředitel také neměl v úmyslu Erica zanedbávat a lituje, že se naše názory liší. Klub proto přehodnocuje postupy a procesy, aby zajistil, že k podobným situacím v budoucnu nedojde,“ oznámil švédský celek.

Hromadná rvačka ve Švédsku. Spustila ji oslava gólu, rozhodčí všechny vyloučil

Ten v posledních sezonách působí v tamní druhé nejvyšší soutěži, letos byl dokonce blízko postup do elitní SHL. Ve finále ale podlehl Djurgardenu 1:4 na zápasy, a postup mu tak těsně unikl.

Další pokus dostane v blížícím se ročníku, který odstartuje v druhé polovině září. Už u toho ale bude chybět Norin.

„Jde o klub mého srdce. Je v pořádku, pokud chtějí zkusit něco jiného. Ale mrzí mě, že to dopadlo zrovna takhle,“ uzavřel smutný rozchod.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
title=Tipsport - partner programu
Plzeň vs. Karlovy VaryHokej - - 14. 8. 2025:Plzeň vs. Karlovy Vary //www.idnes.cz/sport
14. 8. 17:00
  • 2.23
  • 4.23
  • 2.55
Mladá Boleslav vs. KladnoHokej - - 14. 8. 2025:Mladá Boleslav vs. Kladno //www.idnes.cz/sport
14. 8. 17:00
  • 1.83
  • 4.39
  • 3.32
Zlín vs. Kometa BrnoHokej - - 14. 8. 2025:Zlín vs. Kometa Brno //www.idnes.cz/sport
14. 8. 17:30
  • 4.60
  • 5.17
  • 1.50
Litvínov vs. LiberecHokej - - 14. 8. 2025:Litvínov vs. Liberec //www.idnes.cz/sport
14. 8. 17:30
  • 2.26
  • 4.27
  • 2.49
Sparta vs. Mountfield HKHokej - - 14. 8. 2025:Sparta vs. Mountfield HK //www.idnes.cz/sport
14. 8. 17:30
  • 1.53
  • 4.83
  • 4.62
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Za šest týdnů jsem ztratil vše, na čem jsem pracoval celý život. Vrána o NHL i Spartě

Premium

Na tento moment dlouho čekal. Až na konci minulého týdne vzal do ruky pero a pár vlnkami podškrábl dvouletou úmluvu s Linköpingem. Ačkoliv dál doufal v NHL, nakonec hokejový útočník Jakub Vrána...

OBRAZEM: Benefice za Buchtelu dojímala i bavila, hráli Nečas, Dostál či Gudas

Slzy i úsměvy. Charitativní hokejové Utkání Ondřeje Buchtely v sobotu vzdalo hold předčasně zesnulému obránci a vyprodalo chomutovskou arénu. Čestné úvodní buly vhodila maminka talentovaného hráče,...

Návraty s pukem? Zákaz. Hokejová novinka se v prodlouženích dotkne i českých klubů

Hokej reaguje, na evropské scéně se testuje další nové pravidlo. Liga mistrů po dohodě s mezinárodní federací IIHF v nadcházející sezoně zakáže hráčům vycouvat s pukem z útočného pásma při...

Zemřel – a povstal! Zesnulý obránce Buchtela „dal“ gól, poklonily se mu hvězdy

Zemři a povstaň! Heslo vytetované do kůže hokejisty Ondřeje Buchtely se naplnilo v sobotu v chomutovské aréně. Po pěti letech od předčasného úmrtí talentovaného obránce skandovali fanoušci jeho...

Čech znovu zářil v bráně, hokejové hvězdy překvapil. Byl fantastický, smekl Fiala

Bývalý fotbalový brankář Petr Čech přispěl v hokejové exhibici v Curychu k vítězství výběru hvězd NHL nad domácím vítězem švýcarské ligy a Ligy mistrů 10:3. Třiačtyřicetiletý rekordman v počtu startů...

Trapný rozchod. Klub se rozloučil s hráčem přes Instagram, ten o tom nevěděl

Rozchody můžou mít různou formu, ve většině případů se jedná o bolestivou záležitost. Aby o konci vztahu ale jedna ze stran nevěděla, to je o to smutnější. Přesně takovou situaci zažil ve švédské...

14. srpna 2025  13:15

Nemá cenu brečet! Prokletá koncovka s Kanadou zamrzela, Poletín stál na hlavě

Premiéra nového realizačního týmu u hokejové reprezentace do 18 let nevyšla podle představ. Tým Jana Tomajka na Hlinka Gretzky Cupu v Brně nepostoupil do semifinále, a neobhájí tak loňské stříbro. O...

14. srpna 2025  10:25

Ten kluk je fakt dobrej! Gólový talent zrodila pandemie, dá mu šanci Kometa?

Z českých útočníků na probíhajícím Hlinka Gretzky Cupu hokejistů do 18 let v Brně je nejmladší, přesto se příležitostně objevuje v přesilovkové sestavě. Nebojácně napadá u mantinelu, nezdráhá se jít...

14. srpna 2025  9:26

Kaše doléčuje koleno. Litvínovu věří a cílí na olympiádu: Je to obrovský sen

Letos se kvůli zdravotním šrámům omluvil z účasti na mistrovství světa, o největší akci nadcházející hokejové sezony chce útočník Ondřej Kaše zabojovat. Olympiáda, které se po dvanácti letech...

14. srpna 2025  7:30

České naděje na Hlinka Gretzky Cupu držel Poletín, ale Kanada se v závěru rozstřílela

Česká hokejová reprezentace do 18 let prohrála závěrečné utkání skupiny A v Brně na Hlinka Gretzky Cupu s Kanadou 0:5, poté co čtyři góly inkasovala v posledních deseti minutách. V tabulce skočila na...

13. srpna 2025  22:52

Nagano můžeme zopakovat, věří Gudas. Letošní šampionát u televize protrpěl

Tolik chtěl obhajovat světový titul z Prahy, jenže zranění ho na letošní turnaj nepustilo. „Mohl jsem se jen koukat, to je hrozný očistec!“ trpěl Radko Gudas, nezaměnitelný vousáč a kapitán Anaheimu...

13. srpna 2025  15:44

Vítkovice proti Třinci nenastoupí, viróza překazila i druhý přípravný duel

Hokejisté Vítkovic ze zdravotních důvodů neodehrají ani druhé přípravné utkání před startem extraligy, klub musel zrušit i plánovaný čtvrteční zápas s Třincem. Ostravané, kteří již v úterý na...

13. srpna 2025  14:53

Už jede! Noska se Stanley Cupem přivezl kočár. Občas to bylo těsné, smál se

„Už jedou, už jsou kousek od nás!“ křičel před třinácti lety Pavel Cejnar do mikrofonu na plném Pernštýnském náměstí v Pardubicích, když se čekalo na příjezd čerstvých hokejových mistrů, kteří zrovna...

13. srpna 2025  14:28

Ze základky do Švýcarska, zpět po 11 letech. Řehák ve Vítkovicích vidí šanci

Aniž by doma dokončil základní školu, ve 14 letech se stěhoval do Švýcarska. Za hokejem. Nyní, po jedenácti letech, je František Řehák zpátky v Česku. Ač odchovanec pražské Slavie, posílil hokejisty...

13. srpna 2025

Přes Kanadu do semifinále? Ani výhra nemusí stačit. Klukům ale věřím, říká Šmíd

Stačilo, aby lépe zvládli úterní duel s Finskem a poslední skupinové klání s Kanadou by bylo pouze formalitou. Čeští hokejisté do 18 let ale proti Seveřanům ztráceli, prohráli 1:4 a proti zámořskému...

13. srpna 2025  12:52

Hertlovy patálie: Vypadám jak Quasimodo! Stal se myslivcem, uklouzl na posedu

Premium

Před dalším cvičením v posilovně na pražské Lhotce slyší Tomáš Hertl potměšilé poznámky tréninkového parťáka Radima Zohorny. Týkají se nešťastné i maličko komické nehody, při níž naštvaný centr Vegas...

13. srpna 2025

Komplikace pro obhajobu stříbra. Češi na Hlinka Gretzky Cupu podlehli Finsku

Česká hokejová reprezentace do 18 let prohrála ve druhém utkání Hlinka Gretzky Cupu v Brně s Finskem 1:4. Seveřané rozhodli o výhře dvěma proměněnými přesilovkami ve druhé třetině. Domácí tým před...

12. srpna 2025  22:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.