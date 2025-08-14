Trapný rozchod. Klub se rozloučil s hráčem přes Instagram, ten o tom nevěděl

„Děkujeme za vše, Ericu,“ umístil klub rozlučkovou fotku na instagramový profil.
Šokovaný hráč na příspěvek zareagoval: „Je fajn, že jsem se o tom dozvěděl. Ale děkuji za čas strávený v klubu.“
V něm se Norin poprvé objevil už v mládežnických kategoriích, za seniorský tým pak odehrál devět sezon. Dohromady naskočil do 369 zápasů, ve kterých vstřelil 38 gólů a zaznamenal 121 asistencí.
Na webu stockholmského celku o něm dokonce psali jako o jednom z nejvěrnějších hráčů. O to víc tak třiatřicetiletého obránce posléze překvapilo, když klub jeho komentář smazal.
„Jsem z toho v šoku stejně jako všichni ostatní, teď mi chodí spousta zpráv a hovorů. Od klubu to bylo prostě trapné, vypadá to opravdu divně,“ spílal Norin teď už bývalému zaměstnavateli.
Po sezoně mu sice vypršela smlouva, oficiální oznámení o konci ale od vedení neslyšel.
„Byl jsem v kontaktu s agentem, který se pokoušel spojit se sportovním ředitelem. Ale ten neodpovídal. Byl jsem v klubu dlouho, mohli mi aspoň napsat zavolat nebo napsat zprávu,“ mrzelo jednání Norina.
Podobně situaci viděli také příznivci týmu, jenž sídlí v Solně na okraji Stockholmu.
„Bože můj, to je ale ostuda!“ stálo v jedné z reakcí.
„Stejným způsobem i hráče přivádíte? Jenom to oznámíte na Instagramu, nebo dané hokejisty také informujete?“ zněl ironicky další z komentářů.
Po vlně kritiky se ozval i samotný klub. A přišel s odlišnou verzí, než jak průběh nepříjemné situace popisoval Norin.
„Komunikace o neprodloužení spolupráce mezi sportovním ředitelem a Norinovým agentem probíhala. Lasse Johansson se jasně vyjádřil, že hráč nebyl zahrnut do plánů pro další sezonu,“ stálo ve vyjádření.
„Sportovní ředitel také neměl v úmyslu Erica zanedbávat a lituje, že se naše názory liší. Klub proto přehodnocuje postupy a procesy, aby zajistil, že k podobným situacím v budoucnu nedojde,“ oznámil švédský celek.
Ten v posledních sezonách působí v tamní druhé nejvyšší soutěži, letos byl dokonce blízko postup do elitní SHL. Ve finále ale podlehl Djurgardenu 1:4 na zápasy, a postup mu tak těsně unikl.
Další pokus dostane v blížícím se ročníku, který odstartuje v druhé polovině září. Už u toho ale bude chybět Norin.
„Jde o klub mého srdce. Je v pořádku, pokud chtějí zkusit něco jiného. Ale mrzí mě, že to dopadlo zrovna takhle,“ uzavřel smutný rozchod.