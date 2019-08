Znojemští Orli změnili přípravu. Méně zápasů venku, více doma

Brankář finských mistrů světa Juho Olkinuora povolil včera hokejistům Znojma v zápase proti Vladivostoku jenom jeden gól, zato střelecky disponovaní borci mužstva KHL nasázeli do branky Orlů hned v první třetině tři přesné trefy.

Na rozjezd herní fáze přípravy to byl pro Znojmo hodně ostrý test, Vladivostoku na Memoriálu Zbyňka Kusého v Pardubicích podlehlo 1:4. Na 0:1 z pohledu Orlů dával slovenský útočník Martin Bakoš, který měl loni namířeno do Komety Brno, pak koketoval s angažmá v Bostonu a sezonu začal na jeho farmě v AHL.

Příprava Znojma 15. srpna Košice – Znojmo (Memoriál Z. Kusého, 19.00)

16. srpna zápas o umístění na Memoriálu Z. Kusého (čas bude upřesněn)¨

22. srpna Znojmo – Vítkovice (18.00)

29. srpna Znojmo – MAC Budapešť (18.00)

6. září Znojmo – Drážďany (17.30).

Podobně těžké duely sehraje Znojmo ještě dva – ve čtvrtek proti Košicím a v pátek proti jednomu z trojice Chabarovsk (opět KHL), Hradec Králové, Pardubice.

To vše ve třetím týdnu přípravy, kdy, jak říká trenér Miroslav Fryčer, na hráče přichází první krize.

„Opadá euforie, že máte plno sil, jste třetí týden na ledě, začne to být bolavé. A do toho takhle těžký turnaj. Nám jako realizačnímu týmu to maximálně vyhovuje. Uvidíme hráče v únavě, dozvíme se, jak reagují,“ těší se Fryčer na zápřah.

Vstup do memoriálu mělo jeho mužstvo ještě o to těžší, že některé jeho opory, jako brankář Teemu Lassila, obránce Kevin Tansey a útočník Petr Beránek (včetně Fryčera), místo zápasu absolvovaly mediální den soutěže EBEL v Rakousku. K dispozici budou až zítra.

Kujawinski do Evropy nechtěl, trápí ho zdraví

Přípravných duelů má Znojmo jen šest, o dva méně než loni i předloni. To je první letošní novinka v jeho předzávodním období. Tou druhou je rozložení zápasů tak, že po návratu z Pardubic všechny zbývající odehraje doma.

Před rokem touto dobou se jejich zimní stadion opravoval, a tak Orli seděli denně v autobuse a dojížděli za ledem i za soupeři.

„Tak jsme to chtěli. Místo cestování se věnovat tomu, kde nás tlačí bota. Proto jsme udělali změnu. Ne se utahat deseti zápasy,“ podotkl trenér českého účastníka EBEL.

Kádr, s nímž do herní části přípravy jde, už by měl mít soutěžní parametry. „Na 99,5 procenta jsme komplet,“ přitakává kouč. Na zkoušce jsou s týmem v Pardubicích útočníci Michal Gago a Vojtěch Krejčiřík, kteří se v pátek dozvědí, jestli pokračují, či ne. A to by v případě, že se v kádru nerozšíří zranění, měly být poslední změny. Dva brankáři, osm zadáků, třináct útočníků – a je to.

Posily Znojmo opět hledalo v Česku a v zámoří. Nejznámějšími nováčky v jeho sestavě jsou útočník Tomáš Svoboda (dříve např. Chomutov, Brno, Slavia) a obránce Aleš Sova, který již na jihu Moravy působil. Fryčer byl v kontaktu i s Ryanem Kujawinskim, jenž jeho celku loni výrazně pomohl, kanadský centr ale kvůli zranění možná hokej hrát už ani nebude a možnost vydat se opět do Evropy kategoricky vyloučil.

„Tomáš Svoboda má hodně zkušeností a umí vyjít i s mladými kluky, což je pro nás přínosem. Od zámořských posil jsme chtěli sílu na buly, a aby už taky měly něco za sebou. Plus jsme doplnili dravé mládí,“ vypočítal trenér.

Od nové sezony vykonává zároveň funkci sportovního manažera, velkou změnu oproti dřívějšku ale nespatřuje. „Uvedu to konečně na pravou míru. Když v minulé sezoně odešel ze zdravotních důvodů (předchozí manažer) Rosťa Dočekal, už jsem manažerské věci dělal. Jestli mám na internetu napsanou za jménem funkci, tak to je asi tak všechno,“ uvedl Fryčer.