Znojemští orli čelí v EBEL mečbolu. Kde ale sérii dohrají?

Orli prohrávají 0:3 na zápasy, když třetí utkání doma těsně nezvládli poměrem 3:4. Nevědí však, kde tuhle bitvu dohrají.

Může to být v úterý ve Znojmě, kde celá „čtvrtfinálová karavana“ od minulého čtvrtka kempuje, už se tam dvakrát hrálo a tamní Nevoga aréna má další zápas hostit.

Nebo v Rakousku, kde by si Bolzano vybralo náhradní domácí prostředí za to svoje, které muselo pro neděli přenechat. Problém je totiž v tom, že do Bolzana, kde se podle původního rozpisu mělo c neděli hrát, Orli kvůli bezpečnostnímu nařízení (vydanému na základě dramatického šíření koronaviru) nesmějí vyjet.

A kdyby se do Itálie vrátilo Bolzano, byl by kvůli tamní karanténě prakticky konec série. To by se už soupeři totiž nepotkali.

Po sportovní stránce hladká, z hlediska organizačního však pořádně zamotaná je tahle série. Každý den několikrát spolu jednají nejvyšší muži Znojma, Bolzana a mezinárodní EBEL o tom, co bude dál.

„Cílem vedení ligy je pokračování série jakýmkoliv způsobem. Reálné je to u nás, nebo na neutrální půdě, v Itálii nejspíš ne. Bolzano nám vyšlo vstříc prohozením pořadatelství zápasů číslo tři a čtyři, ale kde se bude hrát v úterý, ještě nevíme,“ sdělil Lukáš Peroutka, mluvčí Orlů.

Jisté v neděli v noci bylo pouze to, že jako domácí tým bude v úterý vedeno Bolzano. I kdyby se hrálo ve Znojmě. „Je to důležité pro to, kdo bude střídat jako první, pro vyplnění zápisu a další formality. Zápas bychom ale pořádali my s naším prodejem vstupenek,“ upřesnil Peroutka.

Přišlo jen 1 481 diváků

Pro neděli byl znojemský stadion jediný, kam se oba celky mohly bez problémů dostavit. Na jihu Moravy tedy museli od pátku, kdy se o změně pořadatelství rozhodlo, připravit pořádání duelu místo do úterý hned do nedělního odpoledne.

„Nahrálo nám, že se o změně rozhodlo už v pátek. Se všemi stranami od security přes kameramany po další věci bylo možné komunikovat na stadionu. Horší by to bylo, kdyby se rozhodlo v sobotu a muselo se vše obvolávat,“ řekl Peroutka.

Nejsložitější procedury byly spojené s prodejem lístků na utkání. Znojmo se nakonec rozhodlo pouštět fanoušky na lístky, které měli původně na úterní zápas, a vyhovět těm, kteří by v neděli jít nemohli a chtěli vrátit vstupné.

Tady se změna konání projevila nejvíc. Na stadion si na možná poslední domácí hokej v této sezoně - navíc se špičkovým soupeřem - našlo cestu jen 1 481 lidí.

„Pro mě je zápas u nás výhodou. Každý, kdo cestuje tolik kilometrů, jako je to do Bolzana, mi potvrdí, že to není příjemné. Jsem rád, že nemusím sednout do autobusu na devět hodin a spát na hotelu,“ řekl znojemský útočník Radim Novák. Bude to ale platit i teď?