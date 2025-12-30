Nový mezinárodní turnaj? Inspirací byl i Spengler Cup, prozrazují v Pardubicích

Marek Votke
  13:29
Zatímco nejlepší hokejisté světa budou v únoru v Miláně hrát o olympijské medaile, extraligové celky čeká nezvykle dlouhá, téměř měsíční pauza. Pardubické Dynamo ji namísto přátelských zápasů s dalšími českými kluby vyplní prvním ročníkem mezinárodního turnaje s názvem Hockeytown Cup. Do Pardubic dorazí švýcarský Bern a německé kluby Straubing a Kolín nad Rýnem.

Jan Mroviec jako PR manažer a tiskový mluvčí v Dynamu Pardubice a jeden z organizátorů prvního ročníku Hockeytown Cupu | foto: HC Dynamo

„Chtěli jsme mít tři soupeře ze tří různých zemí, ale během olympiády pokračuje liga ve Finsku, ve Švédsku i na Slovensku,“ popisuje Jan Mroviec, jeden z organizátorů a zároveň mluvčí pardubického klubu.

Kde se zrodila myšlenka uspořádat Hockeytown Cup?
Na Spenglerově poháru v Davosu. Byli jsme tam dvakrát v řadě a viděli jsme ten ohromný věhlas, je to turnaj plný tradic a úžasné atmosféry. Další dílky do skládačky přidal Dolomiten Cup v Itálii, i ten vyniká skvělou organizací a všichni ho mají rádi, takže jsme začali mluvit o tom, proč by u nás v Pardubicích nemohlo vzniknout něco podobného.

Jde však pouze o turnaj v rámci olympiády. Co další roky?
Mezinárodní hokejová federace jedná s NHL o Světovém poháru, který by se mohl konat jednou za dva roky. A ve chvíli, kdy se zastaví ligy, tak my můžeme pravidelně pořádat Hockeytown Cup. Je to ale pouze prvotní vize, třeba to bude úplně jinak. Teď se soustředíme na první ročník.

Emil Bemström (Bern) střílí na branku Lausanne.

Do Pardubic přijede Straubing, Bern a Kolín nad Rýnem. Jak probíhal výběr těchto soupeřů?
Jako první jsme kontaktovali Bern, který dával smysl z pohledu obrovské fanouškovské základny. Ostatní dva týmy jsou ta samá písnička. Když jsme hráli proti Straubingu v Lize mistrů, tak nám všichni říkali, že se máme na co těšit. Jde sice o malé město, ale hokejem žije podobně jako Pardubice. Kolín je zase v Německu úplně nejnavštěvovanější, takže jsme rádi, že to tak dopadlo. Hlavní samozřejmě je, abychom se během téměř měsíční pauzy kvalitně připravili na play off.

Sezonu rámují zranění, neměli trenéři strach z toho, že by mohl někdo zbytečně vypadnout ze sestavy?
Vůbec. S trenéry jsme o turnaji ještě ani nemluvili, a už měli vizi o tom, jaký bude v únoru program. První týden bude volno, ve druhém se nastoupí do tréninku a následovat bude zápasová příprava. Trefilo se to přesně do našich plánů s turnajem, všichni to kvitovali. Nebudeme muset hledat české soupeře, což by měsíc před play off bylo velmi zvláštní, a ne tak atraktivní.

Co všechno musí Dynamo zajistit, aby soupeři chtěli přijet?
Chceme, aby se u nás cítili komfortně, takže kompletně hradíme ubytování, stravu a další servis okolo. Většina týmů přijede ve středu před turnajem a odjede až v pondělí po něm, takže budou vlastně v Pardubicích mít takové soustředění. Řešíme i komunikaci s fanoušky těchto klubů, vážíme si jejich účasti a budeme rádi, když přijede co nejvíc příznivců.

První zmínka o turnaji přišla zhruba v půlce listopadu, ale v tu chvíli už musí být většina věcí zajištěna. Jak taková organizace vlastně vypadá?
Teď už ladíme pouze detaily, ale všechno začne ukotvením dat a rezervací arény. Musíte nachystat veškeré informace, které odprezentujete osloveným týmům. Voláte si, setkáváte se, vysvětlujete... Týmy chtějí vědět, jestli bude v kabině kávovar, jestli budou mít speciální stravu lidé s různými alergiemi nebo třeba vegetariáni. Taky je důležité vymyslet herní systém turnaje a zápasová pravidla.

Zrušíte zakázané uvolnění nebo ofsajdy?
Mohli bychom udělat cokoli, jelikož se vlastně nejedná o žádný turnaj pod hlavičkou IIHF. Stačí se podívat na Ligu mistrů, která oficiální je, ale přesto ohýbá pravidla tak, aby byla co nejvíce atraktivní pro fanoušky. Dělat to ale nebudeme, pojali jsme to především jako přípravu na play off, takže rošády v pravidlech by nedávaly smysl. Můžeme ale trochu víc pracovat se zápasovou show, je možné, že nějaké nezvyklosti se v turnaji objeví.

Pardubická enteria arena.

Jaký je o něj zájem?
V prodeji jsou již balíčky na jednotlivé zápasové dny. Se zájmem lidí jsme zatím spokojení, máme už potvrzené i návštěvy ze zahraničí. Zatím prodáváme pouze spodní patro, ale snad se zaplní.

Věčné téma v Pardubicích: Proč permanentkáři nemají vstup zdarma?
Pár diskusí jsem četl, ale přišlo mi, že dost lidí to i chápe. Na začátku sezony jsme zveřejnili, co všechno bude permanentka obsahovat, a pak už je na každém fanouškovi zvlášť, jestli si ji koupí, nebo ne. Jsme za ten zájem rádi, v Pardubicích se „permice“ de facto dědí, ale tento turnaj je zkrátka specifický. Prodané permanentky by nám vyblokovaly podstatnou část arény, ale na druhou stranu nám nikdo negarantuje, že ti fanoušci skutečně přijdou, případně své místo uvolní někomu jinému. Chtěli jsme, aby na turnaji byla aktivní divácká kulisa a lístek si koupili jenom ti, které to bude opravdu zajímat. Další důvod je, že fanoušci dostanou možnost koupit si lístek na místa, která jsou běžně hůře dostupná, a vyzkouší si hokej z jiného pohledu. A třetí věc je ekonomika, pořád jsme obchodní společnost a pořádání takové události je velmi nákladné. Nechceme skončit v červených číslech.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Collegiate Selects vs. SpartaHokej - - 30. 12. 2025:Collegiate Selects vs. Sparta //www.idnes.cz/sport
30. 12. 15:10
  • 2.18
  • 4.64
  • 2.60
Třinec vs. KometaHokej - 36. kolo - 30. 12. 2025:Třinec vs. Kometa //www.idnes.cz/sport
30. 12. 17:00
  • 1.95
  • 4.26
  • 3.19
Č. Budějovice vs. VítkoviceHokej - 36. kolo - 30. 12. 2025:Č. Budějovice vs. Vítkovice //www.idnes.cz/sport
30. 12. 17:30
  • 2.25
  • 4.25
  • 2.63
Liberec vs. Ml. BoleslavHokej - 36. kolo - 30. 12. 2025:Liberec vs. Ml. Boleslav //www.idnes.cz/sport
30. 12. 18:00
  • 1.72
  • 4.54
  • 3.84
Kladno vs. K. VaryHokej - 36. kolo - 30. 12. 2025:Kladno vs. K. Vary //www.idnes.cz/sport
30. 12. 18:00
  • 2.50
  • 4.19
  • 2.37
Pardubice vs. LitvínovHokej - 36. kolo - 30. 12. 2025:Pardubice vs. Litvínov //www.idnes.cz/sport
30. 12. 18:00
  • 1.45
  • 5.20
  • 5.52
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Česko - Finsko 2:1P. Junioři zvládli klíčový duel, prodloužení rozhodl parádně Jiříček

Čeští junioři slaví výhru proti Finsku.

Klíčový duel ve skupině česká dvacítka zvládla. Junioři v utkání hokejového mistrovství světa do 20 let proti Finsku zvítězili 2:1 po prodloužení, když po brzké trefě Matěje Kubiesy vystřelil bod...

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Čeští junioři tlačí na kanadskou branku.

Na druhý svátek vánoční tradičně odstartovalo hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a...

O podání rukou jsme nevěděli. Kanaďané se omlouvají Čechům, úmysl ale popírají

Radost kanadských hokejistů po gólu v utkání s Českem.

Kanadští hokejisté po vydřeném vítězství 7:5 nad českou reprezentací na úvod mistrovství světa hráčů do 20 let vynechali po zápase tradiční potřesení rukou se soupeři a národní svaz se dnes za...

Česko - Kanada 5:7. Divoká přestřelka, junioři na úvod MS vzdorovali favoritovi

Český gólman Michal Oršulák sleduje puk v utkání s Kanadou.

S hlavním adeptem na zlato sehráli až nezvykle otevřenou partii. Bojovali, k úspěšnému zahájení skupinové fáze neměli daleko, v závěru ještě při hře bez brankáře živili šanci na vyrovnání. Nepovedlo...

Třinec bez Motáka zdolal Kladno, Dynamo porazilo Kometu. Slaví Litvínov i Hradec

Nový třinecký trenér Boris Žabka (vpravo) debatuje se svým asistentem Jiřím...

Hokejová extraliga pokračovala 35. kolem, hrálo se na šesti stadionech. Litvínov v prvním zápase porazil České Budějovice 4:1, stejným výsledkem uspěly i Pardubice na ledě Komety Brno. Plzeň po...

Nový mezinárodní turnaj? Inspirací byl i Spengler Cup, prozrazují v Pardubicích

Jan Mroviec jako PR manažer a tiskový mluvčí v Dynamu Pardubice a jeden z...

Zatímco nejlepší hokejisté světa budou v únoru v Miláně hrát o olympijské medaile, extraligové celky čeká nezvykle dlouhá, téměř měsíční pauza. Pardubické Dynamo ji namísto přátelských zápasů s...

30. prosince 2025  13:29

Už zase blbne s dětmi. Hlavovi o litvínovském zázraku a domácí pohodě

Litvínov, 28. 10. 2025. Verva Litvínov - HC Olomouc, hokejová extraliga....

Zamračené pohledy, dusno, blbá nálada. Střih. Úsměvy, legrácky, pohoda. Atmosféru v extraligovém Litvínově proměnil vánoční zázrak, což se propisuje i do soukromého života hokejových chemiků. „Doma...

30. prosince 2025  12:28

Oršulák splatil trenérovu důvěru. Výborný byl i proti Kanadě, zastal se ho Augusta

Michal Oršulák zasahuje v utkání proti Finsku.

Od nuly ho dělila chvilka. Pouhých dvacet vteřin! Nebýt vyrovnávací trefy Finů, napsal by Michal Oršulák ještě o trochu poutavější příběh. I tak po klíčovém zápase skupinové fáze na světovém...

30. prosince 2025  11:31

Nečas byl mezi střelci Colorada, Mrázek střídal odvolaného Dostála

Martin Nečas (vpravo) z Colorado Avalanche u mantinelu bojuje s Joelem...

V bohatém pondělním programu hokejové NHL se z Čechů prosadil jen Martin Nečas. Gólem podpořil triumf vedoucího mužstva soutěže z Colorada 5:2 nad Los Angeles. Naopak David Pastrňák s Bostonem...

30. prosince 2025  7:19,  aktualizováno  9:10

Junioři zvládli klíčový duel, prodloužení rozhodl parádně Jiříček
30. 12.

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Čeští junioři tlačí na kanadskou branku.

Na druhý svátek vánoční tradičně odstartovalo hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a...

30. prosince 2025  8:50

Slovenští junioři svedli na MS velkou bitvu s Američany, Kanada zničila Dány

James Hagens z USA slaví gól proti Slovensku.

Slovenští hokejisté si na mistrovství světa hráčů do 20 let připsali druhou těsnou porážku. Po úvodní prohře 2:3 se Švédy a následném důležitém triumfu 4:1 nad Německem podlehli obhájcům zlata...

30. prosince 2025  8:39

Takový gól jsem nikdy nedal. Jiříček fintou ohromil, fanoušci ho srovnávají s Malíkem

Adam Jiříček dává rozhodující gól proti Finsku.

Možná i jeho samotného překvapilo, kolik prostoru za finskými hráči dostal. S příležitostí pak naložil bravurně, puk si prohodil mezi nohama a zavěsil nad beton i lapačku brankáře Petteriho...

30. prosince 2025  8:36

Adámek o Motákově konci: Loučení bylo emotivní, Žabka je neskutečně pracovitý

Třinecký obránce Marian Adámek sleduje kladenského útočníka Samuela Vigneaulta.

Také třinečtí hokejisté byli zaskočeni, když se v sobotu dozvěděli, že jejich trenér Zdeněk Moták končí, že rezignoval. Obránce Marian Adámek přiznal, že loučení s koučem, který mužstvo vedl tři a...

30. prosince 2025  7:01

Česko - Finsko 2:1P. Junioři zvládli klíčový duel, prodloužení rozhodl parádně Jiříček

Čeští junioři slaví výhru proti Finsku.

Klíčový duel ve skupině česká dvacítka zvládla. Junioři v utkání hokejového mistrovství světa do 20 let proti Finsku zvítězili 2:1 po prodloužení, když po brzké trefě Matěje Kubiesy vystřelil bod...

30. prosince 2025,  aktualizováno 

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Spengler Cup 2025: program, výsledky, s kým hraje Sparta, kde sledovat

Sparťan David Němeček bojuje o puk s Yannickem Rathgebem z Fribourgu.

Vánoční svátky jsou v hokejovém prostředí spojené s velkou zápasovou nadílkou. Jednou z tradičních akcí je Spengler Cup. Turnaj pro zvané týmy se hraje už od roku 1923. Českým zástupcem je...

29. prosince 2025  23:16

Ve Färjestadu zavládlo nadšení, Tomášek je zpět. Vypadá to jako jackpot, zní z klubu

David Tomášek v utkání proti Spartě.

David Tomášek se po rozvázání smlouvy v Edmontonu vrátil do Färjestadu, se švédským klubem uzavřel devětadvacetiletý útočník kontrakt do konce sezony. „Je fajn být zpátky. Je tu spousta známých tváří...

29. prosince 2025  21:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.