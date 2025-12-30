„Chtěli jsme mít tři soupeře ze tří různých zemí, ale během olympiády pokračuje liga ve Finsku, ve Švédsku i na Slovensku,“ popisuje Jan Mroviec, jeden z organizátorů a zároveň mluvčí pardubického klubu.
Kde se zrodila myšlenka uspořádat Hockeytown Cup?
Na Spenglerově poháru v Davosu. Byli jsme tam dvakrát v řadě a viděli jsme ten ohromný věhlas, je to turnaj plný tradic a úžasné atmosféry. Další dílky do skládačky přidal Dolomiten Cup v Itálii, i ten vyniká skvělou organizací a všichni ho mají rádi, takže jsme začali mluvit o tom, proč by u nás v Pardubicích nemohlo vzniknout něco podobného.
Jde však pouze o turnaj v rámci olympiády. Co další roky?
Mezinárodní hokejová federace jedná s NHL o Světovém poháru, který by se mohl konat jednou za dva roky. A ve chvíli, kdy se zastaví ligy, tak my můžeme pravidelně pořádat Hockeytown Cup. Je to ale pouze prvotní vize, třeba to bude úplně jinak. Teď se soustředíme na první ročník.
Do Pardubic přijede Straubing, Bern a Kolín nad Rýnem. Jak probíhal výběr těchto soupeřů?
Jako první jsme kontaktovali Bern, který dával smysl z pohledu obrovské fanouškovské základny. Ostatní dva týmy jsou ta samá písnička. Když jsme hráli proti Straubingu v Lize mistrů, tak nám všichni říkali, že se máme na co těšit. Jde sice o malé město, ale hokejem žije podobně jako Pardubice. Kolín je zase v Německu úplně nejnavštěvovanější, takže jsme rádi, že to tak dopadlo. Hlavní samozřejmě je, abychom se během téměř měsíční pauzy kvalitně připravili na play off.
Sezonu rámují zranění, neměli trenéři strach z toho, že by mohl někdo zbytečně vypadnout ze sestavy?
Vůbec. S trenéry jsme o turnaji ještě ani nemluvili, a už měli vizi o tom, jaký bude v únoru program. První týden bude volno, ve druhém se nastoupí do tréninku a následovat bude zápasová příprava. Trefilo se to přesně do našich plánů s turnajem, všichni to kvitovali. Nebudeme muset hledat české soupeře, což by měsíc před play off bylo velmi zvláštní, a ne tak atraktivní.
Co všechno musí Dynamo zajistit, aby soupeři chtěli přijet?
Chceme, aby se u nás cítili komfortně, takže kompletně hradíme ubytování, stravu a další servis okolo. Většina týmů přijede ve středu před turnajem a odjede až v pondělí po něm, takže budou vlastně v Pardubicích mít takové soustředění. Řešíme i komunikaci s fanoušky těchto klubů, vážíme si jejich účasti a budeme rádi, když přijede co nejvíc příznivců.
První zmínka o turnaji přišla zhruba v půlce listopadu, ale v tu chvíli už musí být většina věcí zajištěna. Jak taková organizace vlastně vypadá?
Teď už ladíme pouze detaily, ale všechno začne ukotvením dat a rezervací arény. Musíte nachystat veškeré informace, které odprezentujete osloveným týmům. Voláte si, setkáváte se, vysvětlujete... Týmy chtějí vědět, jestli bude v kabině kávovar, jestli budou mít speciální stravu lidé s různými alergiemi nebo třeba vegetariáni. Taky je důležité vymyslet herní systém turnaje a zápasová pravidla.
Zrušíte zakázané uvolnění nebo ofsajdy?
Mohli bychom udělat cokoli, jelikož se vlastně nejedná o žádný turnaj pod hlavičkou IIHF. Stačí se podívat na Ligu mistrů, která oficiální je, ale přesto ohýbá pravidla tak, aby byla co nejvíce atraktivní pro fanoušky. Dělat to ale nebudeme, pojali jsme to především jako přípravu na play off, takže rošády v pravidlech by nedávaly smysl. Můžeme ale trochu víc pracovat se zápasovou show, je možné, že nějaké nezvyklosti se v turnaji objeví.
Jaký je o něj zájem?
V prodeji jsou již balíčky na jednotlivé zápasové dny. Se zájmem lidí jsme zatím spokojení, máme už potvrzené i návštěvy ze zahraničí. Zatím prodáváme pouze spodní patro, ale snad se zaplní.
Věčné téma v Pardubicích: Proč permanentkáři nemají vstup zdarma?
Pár diskusí jsem četl, ale přišlo mi, že dost lidí to i chápe. Na začátku sezony jsme zveřejnili, co všechno bude permanentka obsahovat, a pak už je na každém fanouškovi zvlášť, jestli si ji koupí, nebo ne. Jsme za ten zájem rádi, v Pardubicích se „permice“ de facto dědí, ale tento turnaj je zkrátka specifický. Prodané permanentky by nám vyblokovaly podstatnou část arény, ale na druhou stranu nám nikdo negarantuje, že ti fanoušci skutečně přijdou, případně své místo uvolní někomu jinému. Chtěli jsme, aby na turnaji byla aktivní divácká kulisa a lístek si koupili jenom ti, které to bude opravdu zajímat. Další důvod je, že fanoušci dostanou možnost koupit si lístek na místa, která jsou běžně hůře dostupná, a vyzkouší si hokej z jiného pohledu. A třetí věc je ekonomika, pořád jsme obchodní společnost a pořádání takové události je velmi nákladné. Nechceme skončit v červených číslech.