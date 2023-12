Spengler Cup? Hokej jako play off. Budou rozhodovat vteřiny, tuší kapitán Sedlák

Po dlouhých letech se pardubičtí hokejisté v extralize nepředstaví na druhý svátek vánoční. Neznamená to však, že by se hráči doma ládovali cukrovím a užívali si volna s rodinou. S ní sice budou, ale v práci. V pondělí dopoledne totiž na pardubickém letišti naskáčou do letadla směřujícího do švýcarského Curychu a odtud se dopraví autobusem do Davosu.