Hokejoví útočníci Lakatoš a Sedlák budou hrát ve Finsku za Lappeenrantu

Lakatoš byl v uplynulém ročníku nejproduktivnějším hráčem i nejlepším střelcem Vítkovic, ve 48 zápasech základní části nasbíral 42 bodů za 23 branek a 19 asistencí. V play off přidal v pěti utkáních gól a asistenci.

Ostravský klub jeho odchod avizoval hned po skončení extraligové sezony, Lakatoš Vítkovice opouští po dvou letech. V minulosti hrál i za Liberec, s nímž získal v roce 2016 titul, a Zlín. V prosinci rodák z Kolína debutoval v seniorské reprezentaci.

O tři roky mladší Sedlák je rodákem ze Zlína, od roku 2015 ale působí ve Finsku. Prošel mládežnickými výběry Kärpätu, v seniorském týmu Oulu šanci nedostal. S týmem do 18 i 20 let se bývalý juniorský reprezentant stal finským šampionem. Poslední sezonu hrál za Hermes, v jehož dresu se s 18 body za 10 branek a osm asistencí ve 12 zápasech stal nejproduktivnějším hráčem play off a zároveň nejlepším střelcem. V základní části nasbíral 20 bodů (6+14) ve 26 utkáních,