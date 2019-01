Dřeli jsme a lidi to ocenili, hodnotí Frodl semifinále Ligy mistrů

Připsal si spoustu těžkých zákroků, přesto z jednadvaceti střel třikrát kapituloval. „Cítil jsem se dobře. Hned na začátku se mi tam povedly nějaké dobré zásahy, které mi pomohly. Myslím, že to byl dobrý zápas ode mě i od celého týmu,“ mínil 22letý brankář.

Minulý týden v Göteborgu rozehrála Plzeň partii porážkou 3:6, bylo jasné, že v domácí odvetě ji čeká hodně složitý úkol. „Jsme realisti. Narazili jsme asi na nejlepší tým v Evropě, když pominu KHL,“ souhlasil Frodl. „Šli jsme do toho s tím, že nemáme co ztratit a že se pokusíme o malý zázrak. Jsme zklamaní, ale kdybychom měli prohrát v součtu třeba o jediný gól, jsme určitě smutnější. Už po prvním utkání byl postup hodně daleko, ale bojovali jsme a lidi to ocenili. A myslím, že jsme udělali dobré jméno i celému českému hokeji.“

Frodl vyzdvihl také atmosféru, kterou plzeňští diváci vytvořili. „To by se kluby ve Švédsku mohly učit, jak hokej prožívají lidi tady, jak fandí. Pro nás nepřicházelo v úvahu, že bychom to nějak odevzdali. Říká se, že jak skončí poslední zápas, tak se začne ten další. Proto jsem rád, že jsme herně obstáli,“ uvedl odchovanec Slavie.

Už v pátek s týmem přeladí na domácí soutěž, Škodu čeká těžký duel s Hradcem Králové. „Věřím, že si do něj přeneseme ty dobré věci z Ligy mistrů,“ řekl Frodl.