Pochází z Ukrajiny, ubytoval uprchlíky. Teď podepsal v Rusku: Rozhodla rodina

Když v únoru roku 2022 vypukla na Ukrajině válka, rozpovídal se o náročné situaci pro švédský deník Aftonbladet. Popisoval, jak jsou jeho příbuzní v pořádku, ale opakovaně slýchávají zvuk padajících raket.

„Zasáhlo mě to, ale nejtěžší je to pro moji matku. Na Ukrajině vyrostla, má velice blízko k členům rodiny, kteří tam žijí. I když to mám vlastně i já,“ vyprávěl nyní sedmadvacetiletý útočník.

Narodil se ve městě Kropyvnyckyj, ale jako sedmiletý se přesunul do Švédska, které reprezentoval už v mládežnických kategoriích. Mezi dospělými odehrál za národní tým pět utkání.

Švédský útočník Dmytro Timašov v dresu Ajoie.

V prvních měsících po začátku ruské invaze se sám aktivně podílel na pomoci těm, kteří z Ukrajiny utíkali před válkou. Několik uprchlíků dokonce ubytoval u sebe doma ve Stockholmu.

I tak nyní Timašov míří do Soči.

„Rozhodla rodina. Táta je Rus, i proto jsem vždycky říkal, že si v KHL jednou zahraju. Nemůžu brečet, protože mám ruské kořeny a chci být se svými nejbližšími,“ vysvětloval pro web Hockeysverige.

Jeho rodiče jsou rozvedení, ale i přes přetrvávající konflikt mezi oběma státy zůstávají v kontaktu: „Není to problém, s oběma se dá o všem normálně bavit. Každý se na to může dívat jinak, ale jsou v pohodě.“

Do nového působiště se za ním prý přijede podívat i matka. „Navíc se do Ruska stěhují všichni moji sourozenci, abychom byli po dlouhé době zase spolu,“ hlásil švédský hokejista

Uplynulý ročník strávil v Ajoie, nejhorším celku nejvyšší švýcarské ligy, kde v pětatřiceti utkáních nastřádal devět branek a jedenáct asistencí.

Švédský útočník Dmytro Timašov se tlačí před českou branku.

V minulosti nakoukl i do NHL, v roce 2015 jej na 125. místě draftovalo Toronto. Za Maple Leafs odehrál devětatřicet duelů, dalších pět přidal v Detroitu a jeden v dresu New York Islanders.

Přiznal, že v létě měl nabídky ze Švédska i z dalších evropských soutěží. Jakmile se ale naskytla příležitost roční spolupráce se Soči, ani na chvíli neváhal.

Jeho překvapivý krok vyvolal údiv i kritiku, na kterou Timašov zareagoval slovy: „Politiku a sport nikdy nemíchám dohromady.“

V kabině se potká i se slovenským útočníkem Michalem Krištofem. A nijak se netají tím, že by si v nadcházející sezoně rád vysloužil prodloužení kontraktu