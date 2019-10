V NHL mu nebylo souzeno. Teď si Jaškin v Rusku říká o životní smlouvu

Je to velký přerod, protože právě kvůli nízké efektivitě skončilo jeho zámořské dobrodružství. Často jste z jeho úst slýchávali: „V NHL to je každodenní boj o místo. Osobně si nemyslím, že bych hrál špatně, ale vždycky to jde líp. Všichni koukají na body, a ty já nemám. To je rozhodující.“

Platilo to v St. Louis, které ho v roce 2011 draftovalo ve 2. kole jako celkově 41. hráče a kde bylo jeho maximem 18 bodů za 13 gólů a 5 asistencí v sezoně 2014/15. A zlom nepřišel ani po přestupu do Washingtonu.

Není jediný Jaškin odehrál v NHL včetně play off 317 zápasů s bilancí 29 gólů a 44 asistencí. V létě se spekulovalo o zájmu Omsku, kde se narodil a kam jezdí za babičkou. Nakonec skončil v Moskvě. Nebyl jediným Čechem, který v létě zamířil z NHL do Ruska. Stejným směrem putovali Andrej Šustr, Tomáš Hyka, Lukáš Sedlák, Libor Šulák a Jakub Jeřábek.

Popravdě: nikde nedostával z výše uvedených důvodů tolik prostoru. Neustále pendloval mezi farmou a prvním týmem, často při zápasech seděl na tribuně. Vždycky to byl hráč na odstřel, v St. Louis postupem času dostávali přednost mladší hráči, přitom on byl v nejlepších letech.



Když mu po sezoně vypršel kontakt ve Washingtonu, nedostal nový a nikdo jiný z NHL o něj neměl zájem. „Bohužel, na psychiku to byla dost náročná sezona, která nevyšla týmu ani mně,“ vykládal.

Na druhou stranu však bylo jasné, že určitý potenciál se v Jaškinovi ukrývá. Naznačil ho na mistrovství světa 2018 v Kodani, kde patřil k nejnebezpečnějším českým útočníkům. To řadě fanoušků vyrazilo dech.



Ani to však v zámořské konkurenci nestačilo, trenéry nepřesvědčil, že může být platným hráčem. Trochu také žehral na neobratnost a horší bruslení. Na druhou stranu se od něj kvůli hřmotné postavě a silovému pojetí očekávalo, že se bude prosazovat z dorážek, že pro tým vydře šance.

Bylo logické, že se v létě rozhodl odejít do KHL. Když dostal nabídku z Dynama Moskva, kde stejně trávil letní přestávky, jelikož jeho manželka je Ruska, která preferuje tamní metropoli před Prahou, neváhal. Byť byla pouze na jednu sezonu.



Byl to jasný vzkaz: nejdřív ukaž, co v tobě je, a pak uvidíme. Jaškin, navyklý z Ameriky na tlak, zůstal v klidu. A začal ukazovat své umění. Jistě, kvalita Kontinentální ligy není tak vysoká, na druhou stranu předvedl, co umí větší důvěra trenéra a větší prostor. Však také na ledě tráví v průměru téměř dvacet minut.

Kdo ví, zda Jaškina nedoporučil do svého mateřského klubu Alexandr Ovečkin, s nímž se během angažmá u Capitals seznámil. „S Michalem Kempným, Kubou Vránou a dalšími Rusy jsme tam vytvořili partu a scházeli se třeba na oslavy narozenin,“ popisoval během uplynulého ročníku v rozhovoru pro MF DNES.

Vypadá to, že má Jaškin dobře našlápnuto: v Dynamu je druhým nejproduktivnějším hráčem a dělí se o první místo mezi střelci: ve 21 duelech nasbíral 16 bodů (7+9). Klub je i díky němu druhý v Západní konferenci. Za rok mu bude teprve 27 let, takže se může dočkat životní smlouvy.