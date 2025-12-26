Tomášek končí v Edmontonu. NHL mu nevyšla, vrací se zpátky do Švédska

V létě podepsal jako nedraftovaný volný hráč jednocestnou smlouvu za 1,2 milionu dolarů. Oilers o něj měli velký zájem, cestovali za ním až do Švédska, aby se s ním sešli.
Na začátku sezony dostal šanci v prvním útoku, hned při debutu v NHL asistoval. Jenže v elitní formaci se neudržel a v posledních týdnech spíše střídal pozici ve čtvrté lajně s tribunou.
Několik zápasů především v prosinci strávil mezi náhradníky mimo sestavu, naposledy hrál před dvěma týdny proti Torontu. Od té doby jen vysedával v hledišti.
Že tolik nehraju? S tím jsem ale počítal. Tomášek poznává tvrdou realitu NHL
Věděl, že ho čeká těžký boj o místo. Byl na něj připravený, ještě před pár dny pro kanadský Sportsnet hlásil: „Nechtěl jsem litovat, že jsem se o NHL nepokusil. I kdyby mi někdo řekl, jak se to tady vyvrbí, radši bych do toho šel, než pak žil s pocitem, že jsem to nikdy nezkusil.“
Snažil se dělat, co po něm chtěli trenéři. Jenže ofenzivní schopnosti, v nichž v Evropě dominoval, se mu nepovedlo v NHL uplatit v takové míře. Ať už za to mohli kvalitnější soupeři, nebo role, do které ho kouč nasazoval.
Celkem v nejlepší lize na světě naskočil do 22 zápasů a připsal si pět bodů za tři branky a dvě asistence.
Kdežto dříve ve švédské SHL dominoval, v sezoně 2023/24 se stal s 25 góly z 52 zápasů nejlepším střelcem základní části a v minulém ročníku jako první Čech vyhrál produktivitu. Navíc byl zvolen nejužitečnějším hráčem ligy.
Ve Färjestadu měl před svým odchodem do NHL platnou smlouvu ještě na jeden rok, klub tak na něho stále vlastní práva. I proto míří tam.
Informoval o tom švédský portál Värmlands Folkblad, jenž psal: „Tomášek letí do Evropy, formality před návratem do Färjestadu jsou již vyřízeny.“
Sociální sítě následně obletěly fotky Tomáška z letiště, zprávu pak potvrdilo i vícero zdrojů ze zámoří.
Tomáškovi tak sice nevyšla štace NHL podle nejrůžovějšího scénáře, teď už se ale jistě těší, jak bude opět platit za nejnebezpečnější hráče týmu.
Ve Färjestadu se mu dařilo, přesun by mu mohl pomoct i vzhledem k olympiádě, byť trenér Radim Rulík musí oznámit nominaci už na začátku ledna. Do té doby toho Tomášek ve Färjestadu moc odehrát nestihne.