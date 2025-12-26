Tomášek končí v Edmontonu. NHL mu nevyšla, vrací se zpátky do Švédska

Autor:
  11:43
Český hokejový útočník David Tomášek podle zpráv ze zámoří i severu Evropy končí v Edmontonu. S klubem se měl dohodnout na předčasném ukončení smlouvy, která mu měla vypršet po této sezoně. Má se vrátit do švédského Färjestadu, odkud do NHL v létě odešel.
David Tomášek (86) slaví gól se spoluhráči z Edmonton Oilers.

David Tomášek (86) slaví gól se spoluhráči z Edmonton Oilers. | foto: JASON FRANSONAP

David Tomášek brání u mantinelu puk před Adamem Lowrym.
Edmontonský David Tomášek doráží před brankou Andreje Vasilevského.
David Tomášek (86) slaví svou trefu se spoluhráči z Edmonton Oilers.
David Tomášek bráněný Victorem Mancinim.
42 fotografií

V létě podepsal jako nedraftovaný volný hráč jednocestnou smlouvu za 1,2 milionu dolarů. Oilers o něj měli velký zájem, cestovali za ním až do Švédska, aby se s ním sešli.

Na začátku sezony dostal šanci v prvním útoku, hned při debutu v NHL asistoval. Jenže v elitní formaci se neudržel a v posledních týdnech spíše střídal pozici ve čtvrté lajně s tribunou.

Několik zápasů především v prosinci strávil mezi náhradníky mimo sestavu, naposledy hrál před dvěma týdny proti Torontu. Od té doby jen vysedával v hledišti.

Že tolik nehraju? S tím jsem ale počítal. Tomášek poznává tvrdou realitu NHL

Věděl, že ho čeká těžký boj o místo. Byl na něj připravený, ještě před pár dny pro kanadský Sportsnet hlásil: „Nechtěl jsem litovat, že jsem se o NHL nepokusil. I kdyby mi někdo řekl, jak se to tady vyvrbí, radši bych do toho šel, než pak žil s pocitem, že jsem to nikdy nezkusil.“

Snažil se dělat, co po něm chtěli trenéři. Jenže ofenzivní schopnosti, v nichž v Evropě dominoval, se mu nepovedlo v NHL uplatit v takové míře. Ať už za to mohli kvalitnější soupeři, nebo role, do které ho kouč nasazoval.

Celkem v nejlepší lize na světě naskočil do 22 zápasů a připsal si pět bodů za tři branky a dvě asistence.

Dustin Wolf (32), brankář Calgary Flames, hlídá Davida Tomáška z Edmonton Oilers.

Kdežto dříve ve švédské SHL dominoval, v sezoně 2023/24 se stal s 25 góly z 52 zápasů nejlepším střelcem základní části a v minulém ročníku jako první Čech vyhrál produktivitu. Navíc byl zvolen nejužitečnějším hráčem ligy.

Ve Färjestadu měl před svým odchodem do NHL platnou smlouvu ještě na jeden rok, klub tak na něho stále vlastní práva. I proto míří tam.

Informoval o tom švédský portál Värmlands Folkblad, jenž psal: „Tomášek letí do Evropy, formality před návratem do Färjestadu jsou již vyřízeny.“

David Tomášek slaví gól v dresu švédského Färjestadu.

Sociální sítě následně obletěly fotky Tomáška z letiště, zprávu pak potvrdilo i vícero zdrojů ze zámoří.

Tomáškovi tak sice nevyšla štace NHL podle nejrůžovějšího scénáře, teď už se ale jistě těší, jak bude opět platit za nejnebezpečnější hráče týmu.

Ve Färjestadu se mu dařilo, přesun by mu mohl pomoct i vzhledem k olympiádě, byť trenér Radim Rulík musí oznámit nominaci už na začátku ledna. Do té doby toho Tomášek ve Färjestadu moc odehrát nestihne.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
title=Tipsport - partner programu
Fribourg vs. SpartaHokej - - 26. 12. 2025:Fribourg vs. Sparta //www.idnes.cz/sport
26. 12. 15:10
  • 1.87
  • 4.47
  • 3.31
Liberec vs. K. VaryHokej - 34. kolo - 26. 12. 2025:Liberec vs. K. Vary //www.idnes.cz/sport
26. 12. 16:00
  • 1.90
  • 4.35
  • 3.27
Hradec Kr. vs. LitvínovHokej - 34. kolo - 26. 12. 2025:Hradec Kr. vs. Litvínov //www.idnes.cz/sport
26. 12. 16:00
  • 1.62
  • 4.60
  • 4.43
Plzeň vs. KladnoHokej - 34. kolo - 26. 12. 2025:Plzeň vs. Kladno //www.idnes.cz/sport
26. 12. 16:30
  • 1.78
  • 4.26
  • 3.79
Pardubice vs. TřinecHokej - 34. kolo - 26. 12. 2025:Pardubice vs. Třinec //www.idnes.cz/sport
26. 12. 17:00
  • 1.77
  • 4.48
  • 3.66
Č. Budějovice vs. KometaHokej - 34. kolo - 26. 12. 2025:Č. Budějovice vs. Kometa //www.idnes.cz/sport
26. 12. 17:00
  • 2.35
  • 4.20
  • 2.52
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Pardubice jdou do čela extraligy. Sparta podlehla Vítkovicím, Třinec nevstřelil gól

Pardubičtí hokejisté oslavují vstřelený gól.

Hokejová extraliga ani v závěru adventního období nelenila a pokračovala kompletním 32. kolem. V sestavě Kladna, které padlo v Liberci, nechyběl Jaromír Jágr. Sparta prohrála s Vítkovicemi a přišla o...

Sparta převálcovala Olomouc, Litvínov přejel Boleslav. Vyhrály Pardubice i Brno

Sparťan Řepík se snaží překonat olomouckého gólmana Cichoně, kterému vypomáhá...

Hokejová extraliga nezastavila ani v předvečer Štědrého dne. Program 33. kola odstartoval duel Karlových Varů s Českými Budějovicemi, domácí vyhráli 1:0. Poslední Litvínov jasně přehrál Mladou...

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Radost českých juniorů po vítězném nájezdu Eduarda Šalého.

Na druhý svátek vánoční tradičně začíná hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a další...

Sparta padla s posledním Litvínovem. Jágr byl při návratu u porážky, Třinec uspěl

Litvínovští hokejisté se radují z gólu proti Spartě.

Třinečtí hokejisté gólem tři vteřiny před koncem prodloužení porazili ve 31. kole extraligy Plzeň (2:1) a dotáhli se na vedoucí Spartu, která padla na půdě posledního Litvínova 2:3. Před Pražany se...

Nejsilnější Češi za poslední roky. Junioři sklízí v zámoří uznání, cílem aspoň medaile

Jakub Štancl (čelem) slaví se spoluhráči gól proti Švédsku na začátku utkání o...

Jako by tentokrát bylo něco trochu jinak. Už na začátku prosince, když trenér Patrik Augusta nominoval hokejisty na juniorské mistrovství, pronesl trochu netradiční větu. „Měli jsme z čeho vybírat.“...

Tomášek končí v Edmontonu. NHL mu nevyšla, vrací se zpátky do Švédska

David Tomášek (86) slaví gól se spoluhráči z Edmonton Oilers.

Český hokejový útočník David Tomášek podle zpráv ze zámoří i severu Evropy končí v Edmontonu. S klubem se měl dohodnout na předčasném ukončení smlouvy, která mu měla vypršet po této sezoně. Má se...

26. prosince 2025  11:43

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Radost českých juniorů po vítězném nájezdu Eduarda Šalého.

Na druhý svátek vánoční tradičně začíná hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a další...

26. prosince 2025  11:35

Růžička za zenitem? Ústecký kapitán nesouhlasí: Nikdo tady nemá tolik úspěchů

Štěpán Kuchynka, kapitán Slovanu.

Někteří fanoušci ho posílají do starého železa a tvrdí, že Vladimír Růžička je za zenitem. Kapitán ústeckých hokejistů Štěpán Kuchynka, kterých se legendární kouč ve druhé lize ujal, si myslí opak....

26. prosince 2025  9:41

Nejsilnější Češi za poslední roky. Junioři sklízí v zámoří uznání, cílem aspoň medaile

Jakub Štancl (čelem) slaví se spoluhráči gól proti Švédsku na začátku utkání o...

Jako by tentokrát bylo něco trochu jinak. Už na začátku prosince, když trenér Patrik Augusta nominoval hokejisty na juniorské mistrovství, pronesl trochu netradiční větu. „Měli jsme z čeho vybírat.“...

26. prosince 2025

Spengler Cup 2025: program, výsledky, s kým hraje Sparta, kde sledovat

Michal Řepík ze Sparty slaví gól proti Karlovým Varům.

Vánoční svátky jsou v hokejovém prostředí spojené s velkou zápasovou nadílkou. Jednou z tradičních akcí je Spengler Cup. Turnaj pro zvané týmy se hraje už od roku 1923. Českým zástupcem je...

26. prosince 2025  6:59

Sportovní zápasy o Vánocích. Co se hraje a kde sledovat sport v TV

Padající Thierno Barry mezi Declanem Ricem a Leandrem Trossardem.

Vánoční čas je období klidu a pohody, rodinných setkání a celkového zpomalení. Tedy pokud máte štěstí. Zároveň je stále nabitý spoustou atraktivních sportovních událostí. Pokud vás omrzí pohádky nebo...

26. prosince 2025  6:58

Vánoce? Vždyť máme práci. Se salátem musím střídmě, mrzí rekordmana Nahodila

Premium
Olomoucký hokejista Lukáš Nahodil má v extralize odehráno přes 700 startů.

Před pár týdny překonal v hokejové extralize metu sedmi set startů. To už je pořádný milník, klobouk dolů! Útočník Olomouce Lukáš Nahodil tak může nejen vzpomínat na hezké zážitky, ale také počítat,...

26. prosince 2025

Show, karaoke a druhý den trénink. Dvacítku znovu čekají netradiční Vánoce

Chomutov, 25. 8. 2025. Trénink české hokejové reprezentace U20 před Turnajem...

Tradičně netradiční vánoční svátky čekají hokejovou dvacítku, která se v zámoří chystá na start mistrovství světa. Štědrý den prožije výběr kouče Patrika Augusty společně, ale tím také jakákoli...

24. prosince 2025  14:55

Vánoční dárek pro fanoušky Vítkovic. Yetman, Nellis a Abdul prodloužili smlouvy

Vítkovický Nellis překonává sparťanského gólmana Kováře.

Hokejové Vítkovice oznámily jako vánoční dárek svým fanouškům prodloužení smluv s členy elitní útočné formace. Jindřich Abdul a Kanaďan Chad Yetman budou po uplatnění opce pokračovat minimálně do...

24. prosince 2025  14:20

Náraz a brzký konec. Bývalý reprezentant vzpomíná: Život se mi otočil o 180 stupňů

Premium
Marek Bláha na Hlinka Gretzky Cupu v roce 2019.

Patřil k nejlepším v ročníku. Marek Bláha platil za produktivního obránce, který daleko přesahoval tuzemskou úroveň. Pravidelně reprezentoval Česko na několika mládežnických turnajích, když pak...

24. prosince 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Mdlá Boleslav. Takový výkon nevede nahoru! hromoval po fiasku Pyrochta

Litvínovský Hannikainen neudržel stabilitu v souboji s mladoboleslavským...

Nešťastné a neveselé! Hokejistům Mladé Boleslavi už jde v extralize o „kejhák“, poslední Litvínov jim před Štědrým dnem uštědřil výprask 1:6 a vtáhl je do barážové detektivky. Rozdíl je už jen...

24. prosince 2025  9:31

Hertl skóroval za Vegas, Pastrňák jen mírnil další debakl Bostonu

Braeden Bowman (42) a Tomáš Hertl (48) slaví gól Vegas Golden Knights.

Poslední hrací den před vánoční přestávkou nabídla hokejová NHL třináct duelů. Ve formě hrající centr Tomáš Hertl gólem podpořil triumf Vegas 7:2 nad San Jose. Naopak David Pastrňák asistencí jen...

24. prosince 2025  7:27,  aktualizováno 

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.