V prodloužení dokonal hattrick a horoucně slavil, přitom ještě o několik chvil dříve prožíval daleko pochmurnější okamžiky.
Färjestadu se hrubě nepovedla první třetina, především pak úsek mezi 17. a 19. minutou, v níž Rögle třemi góly odskočilo na rozdíl už pěti branek.
Domácí se usmívali, fanoušci nadšeně poskakovali. Snad nikoho tehdy nemohlo ani napadnout, že by snad tým z Ängelholmu měl po úvodní porážce 1:2 v sérii prohrát i druhé utkání.
Jenže to se nakonec skutečně stalo.
Hosté začali postupně ztrátu dohánět. Ještě v první dvacetiminutovce poprvé skórovali, Tomášek pak v prostřední části přidal další dvě trefy.
Nejprve mířil přesně z první po křížné přihrávce, podruhé vymíchal brankáře Christoffera Rifalka z trestného střílení.
Ve 48. minutě už bylo vyrovnáno a v prodloužení udeřil Tomášek potřetí.
„To byl ale comeback, navíc v play off!“ hlásil nadšeně český útočník.
„Někdy je potřeba i trocha štěstí, které mi v této sezoně zatím chybělo. Vždycky je příjemné, když můžu pomoct. Máme pár opravdu špičkových hráčů. Někteří jsou dokonce lepší než já, ale dokud budu moct, pro tento tým udělám všechno,“ dodal.
Ale že by měl mít Tomášek během sezony nějak velkou smůlu? To zase ne. Angažmá v Edmontonu mu sice nevyšlo podle představ, ale návrat do Färjestadu může hodnotit pozitivně.
V základní části posbíral v 19 zápasech shodný počet bodů (8+11), v play off má na kontě hattrick, jímž zařídil nevídanou otočku.
„Je to jak rána do rozkroku. Nestává se často, že vedete 5:0. Ale nám se v napětí play off nedaří zachovat chladnou hlavu,“ pravil naopak sklesle Dan Tangnes, trenér Rögle.
„Potřebujete sakra charakter, abyste se dokázali vrátit do takového zápasu. Je to skvělé,“ říkal hostující útočník Viktor Lodin.
Färjestad vyhrál oba zápasy na ledě soupeře, doma může sérii ukončit. Papírově se má jednat o nejtěsnější souboj, jde totiž o souboj čtvrtého a pátého celku po základní části.
Ale morální pohoda teď panuje jasně na straně Färjestadu.
„Když hraje tak, jak má a umí, je nejlepší v lize. Nevidím možnost, jak by Rögle mohlo sérii ještě otočit,“ domníval se expert švédské televize SVT Jonas Andersson.