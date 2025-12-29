Ve Färjestadu zavládlo nadšení, Tomášek je zpět. Vypadá to jako jackpot, zní z klubu

Sezonu NHL začal v prvním útoku a hned při debutu si připsal bod. Postupně ale začal sestavou rotovat, až skončil mezi náhradníky. V zámořské lize odehrál 22 zápasů a připsal si tři branky a dvě asistence.
„Bylo to samozřejmě těžké. Byl jsem zvyklý hodně hrát a znal jsem svou roli. Teď jsem toho moc nenahrál, a protože mi brzy bude třicet, musel jsem se rozhodnout. Kdybych byl mladší, třeba bych se mohl adaptovat lépe. Jsem rád, že jsem to zkusil. Doufám, že se vracím i s novými zkušenostmi,“ řekl Tomášek, který se v týmu sejde s útočníkem Radimem Zohornou a obráncem Ronaldem Knotem.
Tomášek končí v Edmontonu. NHL mu nevyšla, vrací se zpátky do Švédska
Ve švédské lize se v sezoně 2023/24 stal nejlepším střelcem základní části a v minulém ročníku jako první český hokejista vyhrál produktivitu. Navíc byl zvolen nejužitečnějším hráčem soutěže.
Pro sportovního ředitele Rickarda Wallina je Tomášek posilou snů. „Naskytla se příležitost, o které jsme měsíc zpátky ani neuvažovali. Přivést nejproduktivnějšího hráče minulého ročníku vypadá jako jackpot,“ uvedl Wallin.
Věří, že prověřený útočník pomůže Färjestadu, který je v tabulce šestý, vyřešit trápení v ofenzivě.