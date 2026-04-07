Byl to tu můj poslední zápas. Tomášek se smutně loučí. A dál ze Švédska do Pardubic

Autor:
  13:55
S čím se počítalo dopředu, teď už David Tomášek jen potvrdil. Český hokejista po třech odehraných sezonách a jednom intermezzu v NHL opouští švédský Färjestad. „Ano, byl to tady můj poslední zápas. Zvláštní pocit, mrzí mě, že to skončilo takhle,“ prohlásil poté, co musel o víkendu v lize skousnout další čtvrtfinálové vyřazení svého týmu, nyní dokonce i přes vedení 3:0 na zápasy.
Český hokejista David Tomášek v dresu švédského Färjestadu během čtvrtfinále play off | foto: Profimedia.cz

David Tomášek slaví gól v prodloužení.
David Tomášek v dresu Färjestadu.
72 fotografií

Společně s krajanem Radimem Zohornou musel i napotřetí přijímat rychlý konec vyřazovacích bojů. Třebaže si jejich celek z Karlstadu vypracoval vedení 3:0 proti Rögle, i po druhém utkání, v němž předvedl fantastický obrat ze skóre 0:5 na 6:5 po prodloužení, také díky Tomáškově hattricku.

Jenže poslední krok chyběl. Namísto oslav postupu bude Färjestad v historii švédské ligy zapsán jako první celek, který dopustil otočku ze stavu 0:3 na 4:3 na zápasy.

Jak rána do rozkroku. Tomášek řídil otočku z 0:5. Ukázali jsme velké srdce, těšilo ho

„Ale letos to bylo jiné,“ zdůrazňoval třicetiletý Čech pro list Nya Wermlands-Tidningen. „Týmu chybělo sebevědomí, byl tu ohromný tlak, který měl vliv na hráče i celý klub. Byli jsme devátí a do play off jsme se probojovali až v poslední kole. Jsem hrdý, jak se nám povedlo těžkou situaci zvrátit.“

Do čtvrtfinále nakonec Färjestad putoval jako pátý tým pořadí, Rögle v očekávané vyrovnané sérii mělo postavení o jednu příčku lepší.

Výsledek je ale stejný jako před rokem, když poražení skončili v základní části čtvrtí, potažmo ji ještě o sezonu dřív opanovali.

Jeden z hlavních týmových lídrů se sem v jiné atmosféře vracel po neúspěšném angažmá v Edmontonu, kde po solidním startu paběrkoval. V Karlstadu, malebném městě na okraji obrovského jezera Vänern, si ho ale zamilovali. A on tak v rozběhlém ročníku ani neměl důvod mířit jinam.

„Cítil jsem obrovskou podporu fanoušků, chtěl jsem tady odevzdat maximum, chtěl jsem dosáhnout lepšího výsledku, ale už nám došly síly. Opouštím tento klub jako lepší hráč, lepší hokejista. Snad se s místními ještě potkám,“ děkoval dlouze.

Dobře si uvědomoval, že právě tady si vybojoval ještě šanci v zámoří, že mohl vyrazit na zlaté domácí mistrovství světa 2024 nebo na letošní olympiádu v Miláně. I s dvojitým stěhováním prožil ohromně náročnou sezonu.

„A teď je to těžké, ještě se sejdu s kluky a rozloučíme se, mám podobný pocit jako o víkendu,“ přirovnával své sbohem k vyřazení.

Ve Färjestadu dohromady nasbíral 121 bodů ve 118 zápasech základní části SHL, k tomu přidal dalších osm zápisů v sedmnácti kláních play off. Letos měl s pěti góly osobně to nejvydařenější, ale nestačilo to.

Teď ho čeká posun dál, návrat do Pardubic, jak se po odmítnutí údajné rekordní nabídky od mateřské Sparty všude možně proslýchá.

Tomášek do Sparty? Rozhodl se jinak, měl by nejvyšší smlouvu v historii, zní z klubu

Ve Švédsku spekulují o měsíčním platu mezi 800 až 850 tisíci tamními korunami, v aktuálním přepočtu zhruba 1,8 až 1,9 milionu českých korun, které má zkušený centr od Východočechů dostávat.

A blížící se šampionát ve Švýcarsku? Tomášek zatím informace nemá. Je navíc otázkou zda se neomluví, s manželkou totiž očekávají narození potomka.

Vstoupit do diskuse
Výsledky

Nejčtenější

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v semifinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá čtveřice týmů, semifinále odstartovalo v pátek 3. dubna. Podívejte se na podrobný přehled...

Plzeň - Sparta 0:1. Marný závěrečný nápor domácích, postup zařídil kapitán Chlapík

Hráči Sparty v čele s kapitánem Filipem Chlapíkem slaví postup do semifinále...

Hokejisté Sparty vyhráli v rozhodujícím sedmém čtvrtfinále play off extraligy v Plzni 1:0 a postoupili do semifinále, ve kterém se utkají s Pardubicemi. Jediný gól zápasu vstřelil na začátku druhé...

Sparta v Pardubicích srovnala sérii. Třinec předvedl s Vary skvělý obrat a odskočil

Potyčka mezi hráči Sparty a Pardubic.

Druhými zápasy pokračovalo semifinále play off hokejové extraligy. Sparta v něm zvítězila v Pardubicích 2:1 a srovnala stav série na 1:1. Třinec dokázal porazit Karlovy Vary i podruhé (5:4), ačkoliv...

Pardubice zválcovaly Spartu, gól daly i v oslabení. Třinec porazil Karlovy Vary

Pardubice vyhrály v prvním zápase semifinále nad Spartou 6:2.

Závěr zápasu už si mohli užívat. Když fanoušci hokejových Pardubic rozproudili mexickou vlnu, o vítězi prvního semifinálového duelu extraligy bylo jasno. Dynamo přehrálo Spartu vysoko 6:2 a uzmulo...

Jaký tohle dává smysl? Bratři Tkachukové se podivují nad Světovým pohárem v Praze

Brady (vpravo) a Matthew Tkachukovi se radují z gólu proti Kanadě na Four...

Finále Světového poháru by se mělo hrát ve Spojených státech. Tuhle myšlenku nadnesli američtí hokejisté a bratři Matthew a Brady Tkachukovi ve svém podcastu Wingmen. Naráželi v něm i na výběr Prahy...

Hajlování v Dallasu. Klub zakázal divákovi vstup po více než čtvrt roce od incidentu

American Airlines Center, aréna hokejových Stars a basketbalových Mavericks v...

Zatímco v NHL vrcholí základní část a Dallas se chystá na vyřazovací boje, tamní hokejový klub musel řešit nepříjemnou situaci. Před několika dny totiž po sociálních sítích začalo kolovat video, na...

7. dubna 2026  13:12

Olympionik a jednička bodování. Odchody, které mohou hokejovou Olomouc bolet

Kotoul Krastenbergse na pozápasové děkovačce.

Hokejová Olomouc po konci extraligové sezony oznámila odchod osmi hráčů. A další budou přibývat. K úterku nicméně kohouti oficiálně opustili dva obránci a šest útočníků. Nejcitelnější ztráty?...

7. dubna 2026  12:58

Páni, to je tak dávno! Hvězdy vzpomínají, jak Sparta a Pardubice bojovaly o titul

Premium
Sparťanští hokejisté se raduji ze zisku extraligového titulu v roce 2007.

Uplynulo už takřka devatenáct let. Od smutku pardubických hokejistů z finálové porážky. A také od sparťanských titulových oslav, v extralize od té doby stále znovu neviděných. Jak si boj o titul z...

7. dubna 2026

Vary na nás vlétnou, my musíme jít do nich, velí třinecký Michal Kovařčík

Karlovarští hokejisté se radují z vedoucího gólu ve druhém semifinálovém utkání...

Zmrtvýchvstáním na Bílou sobotu třinečtí Oceláři zasadili hokejistům Karlových Varů pořádnou ránu. Prohrávali 1:4, načež třemi góly během 129 vteřin ve druhé třetině vyrovnali a Michal Kovařčík 14...

7. dubna 2026  11:55

Pardubické recepty na Spartu: větší klid v šancích a pomoci si přesilovkami

Pardubičtí hráči slaví gól proti Spartě.

V prvním extraligovém semifinále se Spartou inkasovali už ve druhé minutě, ve druhém v sedmé, takže žádná velká změna. Jenže v pozdějším případě to dost přispělo k finální porážce pardubických...

7. dubna 2026  11:11

Winnipeg nedal šanci Seattlu, Kučerov vyrovnal McDavida na čele bodování

Nikita Kučerov z Tampa Bay Lightning slaví svůj gól.

Ve čtyřech pondělních zápasech NHL se z českých hokejistů nikdo nepředstavil. Winnipeg zabojoval o play off výhrou 6:2 nad Seattlem, stejně důležité body uhrálo i San Jose po výsledku 3:2 nad...

7. dubna 2026  6:31,  aktualizováno  7:37

Trenérka hokejistek přerušuje kariéru, chce se soustředit na léčbu rakoviny

Trenérka Carla Macleodová na české střídačce

Trenérka českých hokejistek a Ottawy v zámořské PWHL Carla MacLeodová se na neurčito stáhne z hokejového dění a bude se naplno soustředit na léčbu rakoviny prsu, která jí byla diagnostikována v...

6. dubna 2026  20:29

O krok blíž baráži. Jihlava vyhrála ve Zlíně, ve finále první ligy se opět ujala vedení

Jihlavští hokejisté se radují z gólu do branky Zlína ve třetím zápase finálové...

Hokejisté Jihlavy vyhráli třetí zápas finále play off první ligy na ledě Zlína 4:1 a ujali se v sérii na čtyři vítězné zápasy vedení 2:1. O vítězství druhého týmu po základní části rozhodl ve 30....

6. dubna 2026  19:58

Šílený rekord: 163 asistencí za sezonu. Jak to král přihrávek Gretzky dokázal?

Premium
Wayne Gretzky z Edmonton Oliers se natahuje po poku pčed Reijem Ruotsalainenem...

Právě před čtyřiceti lety finišoval Wayne Gretzky z Edmonton Oilers za číslem, které je v bohatých dějinách NHL naprosto odskočené. Nejenže k němu z ohromné vzdálenosti vzhlíží horda jeho konkurentů,...

6. dubna 2026

Zacha, Pastrňák a Chmelař v NHL bodovali, Vladař byl třetí hvězdou duelu

Owen Tippett (74) a Dan Vladař (80) oslavují výhru Philadelphia Flyers.

Hokejisté Philadelphie si vylepšili šance na postup do play off díky nedělní výhře 2:1 po prodloužení nad Bostonem. Jediný gól Bruins vstřelil Pavel Zacha za asistence Davida Pastrňáka, gólman vítězů...

6. dubna 2026  7:04,  aktualizováno  8:16

Islanders propustili trenéra Roye, Ritticha s Palátem má dostat do play off DeBoer

Peter DeBoer na lavičce Dallasu.

Brankář David Rittich a útočník Ondřej Palát mají v New York Islanders nového trenéra. Vedení týmu krátce před koncem základní části NHL odvolalo Patricka Roye a na jeho místo jmenovalo Petera...

5. dubna 2026  20:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.