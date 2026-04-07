Byl to tu můj poslední zápas. Tomášek se smutně loučí. A dál ze Švédska do Pardubic

Společně s krajanem Radimem Zohornou musel i napotřetí přijímat rychlý konec vyřazovacích bojů. Třebaže si jejich celek z Karlstadu vypracoval vedení 3:0 proti Rögle, i po druhém utkání, v němž předvedl fantastický obrat ze skóre 0:5 na 6:5 po prodloužení, také díky Tomáškově hattricku.
Jenže poslední krok chyběl. Namísto oslav postupu bude Färjestad v historii švédské ligy zapsán jako první celek, který dopustil otočku ze stavu 0:3 na 4:3 na zápasy.
„Ale letos to bylo jiné,“ zdůrazňoval třicetiletý Čech pro list Nya Wermlands-Tidningen. „Týmu chybělo sebevědomí, byl tu ohromný tlak, který měl vliv na hráče i celý klub. Byli jsme devátí a do play off jsme se probojovali až v poslední kole. Jsem hrdý, jak se nám povedlo těžkou situaci zvrátit.“
Do čtvrtfinále nakonec Färjestad putoval jako pátý tým pořadí, Rögle v očekávané vyrovnané sérii mělo postavení o jednu příčku lepší.
Výsledek je ale stejný jako před rokem, když poražení skončili v základní části čtvrtí, potažmo ji ještě o sezonu dřív opanovali.
Jeden z hlavních týmových lídrů se sem v jiné atmosféře vracel po neúspěšném angažmá v Edmontonu, kde po solidním startu paběrkoval. V Karlstadu, malebném městě na okraji obrovského jezera Vänern, si ho ale zamilovali. A on tak v rozběhlém ročníku ani neměl důvod mířit jinam.
„Cítil jsem obrovskou podporu fanoušků, chtěl jsem tady odevzdat maximum, chtěl jsem dosáhnout lepšího výsledku, ale už nám došly síly. Opouštím tento klub jako lepší hráč, lepší hokejista. Snad se s místními ještě potkám,“ děkoval dlouze.
Dobře si uvědomoval, že právě tady si vybojoval ještě šanci v zámoří, že mohl vyrazit na zlaté domácí mistrovství světa 2024 nebo na letošní olympiádu v Miláně. I s dvojitým stěhováním prožil ohromně náročnou sezonu.
„A teď je to těžké, ještě se sejdu s kluky a rozloučíme se, mám podobný pocit jako o víkendu,“ přirovnával své sbohem k vyřazení.
Ve Färjestadu dohromady nasbíral 121 bodů ve 118 zápasech základní části SHL, k tomu přidal dalších osm zápisů v sedmnácti kláních play off. Letos měl s pěti góly osobně to nejvydařenější, ale nestačilo to.
Teď ho čeká posun dál, návrat do Pardubic, jak se po odmítnutí údajné rekordní nabídky od mateřské Sparty všude možně proslýchá.
Ve Švédsku spekulují o měsíčním platu mezi 800 až 850 tisíci tamními korunami, v aktuálním přepočtu zhruba 1,8 až 1,9 milionu českých korun, které má zkušený centr od Východočechů dostávat.
A blížící se šampionát ve Švýcarsku? Tomášek zatím informace nemá. Je navíc otázkou zda se neomluví, s manželkou totiž očekávají narození potomka.