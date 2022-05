Sklenička se stěhuje z finského Oulu do švédského Brynäs Gävle

David Sklenička se za hokejem přesouvá z finského Kärpätu Oulu do švédského celku Brynäs IF, s kterým podepsal dvouletou smlouvu. Reprezentační obránce zamířil do Oulu na konci února po olympijských hrách z Jokeritu Helsinky, který po ruské válečné agresi na Ukrajině odstoupil z Kontinentální ligy a nebude hrát v nadcházející sezoně žádnou soutěž.