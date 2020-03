Hrůzný moment ve Finsku. Po střetu s českým bekem je mladík v nemocnici

„Je mi to velice líto. Snad se brzy uzdraví,“ citoval Davida Němečka deník Ilta-Sanomat. 24letý český bek upozorňuje na to, že chtěl do o pět let mladšího Kivenmäkiho jít ramenem na rameno. Finský forvard ale při kličkování sklopil hlavu a Němečkovo rameno narazilo přesně do ní.

Kivenmäki se po tvrdém zásahu ocitl ve vzduchu, odlétla mu přilba a následoval silný zásah hlavou o led. Finovi ze zátylku crčela krev, kolem něj se okamžitě srotili ostatní hráči. „Když jsem se otočil a uviděl ho na ledě, byl jsem vyděšený. Před střetem jsem si byl jistý, že mě vidí. Pak se ale víc soustředil na puk a nebyl na náraz připravený,“ popisuje nešťastný moment Němeček.

Tvrdý střet Davida Němečka s Ottem Kivenmäkim:



Kivenmäki byl následně převezen do nemocnice, kde zůstal na pozorování. Od urostlého Němečka, který v minulosti nastupoval za Plzeň či Mladou Boleslav, dostal do nemocnice omluvnou zprávu. Český bek byl z hrůzného momentu sám v šoku.



„Od soboty na to nemůžu přestat myslet. Snad moji omluvu přijal. Chtěl jsem Otta osobně navštívit v nemocnici, ale nevím, jestli je to v tuhle chvíli rozumný nápad. Každopádně doufám, že se z toho co nejdřív dostane,“ přeje si Němeček.

Kivenmäkiho klub Ässät informoval na svých stránkách o tom, že o prognóze ohledně hráčova stavu bude jasno za 2-3 týdny. Účastník šampionátu do 20 let v Ostravě a Třinci je při vědomí, jeho stav je prý stabilizovaný.

Hráčova matka Riina zveřejnila na svém facebookovém účtu poděkování za všechna přání brzkého uzdravení, zároveň nastínila, že incident může mít dalekosáhlé následky. „Sezona pro něj skončila určitě. Nejhorším scénářem je i konec kariéry.“

Němeček dostal při zápase trest 5 minut + do konce utkání. V úterý byl český reprezentant dodatečně potrestán zákazem startu v sedmi soutěžních zápasech.