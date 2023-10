Neuvěřitelné, vydechl po debutu v Lize mistrů pardubický junior Krčál

„Myslím, že jsem hrál vcelku dobře; byly tam nějaké chyby, ale povedlo se mi to,“ soudil po těsné porážce Dynama 2:3 v prodloužení sám benjamínek sestavy. Zkušený matador Peter Čerešňák jen potvrdil: „Na první zápas to od něj bylo výborné. Velká škola, myslím, že si to užil a bude na to vzpomínat.“ Krčál bral nečekaný start v elitní evropské klubové soutěži jako odměnu za solidní výkony v juniorce Dynama, za kterou by měl opět nastoupit už dnes od 18 hodin v enteria areně proti Olomouci.

„Docela tam teď boduju, tak to asi bylo za to,“ přemítal. „Se spoluhráči v juniorce jsme se bavili o tom, že je něco neuvěřitelného, že tu můžu být. Nějakou nervozitu a respekt jsem před zápasem cítil, ale snažil jsem se pak hrát co nejlépe,“ líčil nadšeně.

S Dynamem Krčál absolvoval všehovšudy dva tréninky, jeden klasický a jeden předzápasový.

„Trenéři mi říkali, kudy si mám najíždět do pásma a kde v něm být. Poradili mi i kluci z našeho útoku,“ přiblížil.

V utkání se Ženevou se samozřejmě nejprve musel trochu rozkoukat a přivyknout zcela odlišnému tempu, než na jaké je zvyklý z mládeže. V případě švýcarského soka to bylo umocněno úrovní jeho mezinárodní soupisky — v mužstvu Servette působí řádka finských světových šampionů a hokejistů, kteří si vyzkoušeli NHL, nebo aspoň prošli draftem a neměli do ní moc daleko.

Krčál však brzy veškerý ostych odložil. Ve svém druhém střídání dokonce mohl hosty poslat do vedení 1:0, když v přečíslení dva na jednoho zpracoval nahrávku na levou stranu od Kousala, jenže brankář Ženevy Descloux jeho pokus mezi betony s přehledem kryl.

„Od Kousyho jsem to dostal dobře, ale špatně jsem zamířil,“ vyčítal si. „Měl jsem střílet výš, pak by z toho byl gól.“

Na první branku se tudíž čekalo až do 30. minuty, kdy skóre otevřel domácí Haapala. Pardubické duo Říčka – Kousal však v rozmezí 43. a 46. minuty vývoj otočilo a Krčál zaznamenal kladný bod do statistiky +/-. „Být na ledě při Kousyho gólu bylo fajn, ale já se hlavně snažil pomoct týmu,“ glosoval mladík.

Poté přišel další obrat. Lennström srovnal a v úvodu prodloužení rozhodl Winnik. Jednobodová porážka by i tak vzhledem k ostatnímu dění v tabulce měla Dynamu ke kýženému postupu do play off Ligy mistrů stačit. V pátek se představí znovu v extralize: od 18 hodin hostí v aréně celek BK Mladá Boleslav.