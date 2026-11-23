Co vlastně spáchal?
V zápase 11. kola švýcarské NL mezi Bielem a Ajoie, za které nastupuje také Carr, se ve třetí třetině strhla hromadná mela.
Kanadský útočník si chytil domácího reprezentanta Gaëtana Haase a několika pěstními údery ho svalil k zemi. Jenže hned několik z nich mu uštědřil v momentě, kdy už se nemohl bránit.
Když Haas klečel, vyfasoval další přímý úder pěstí do obličeje.
Od té doby kvůli otřesu mozku nenastupuje, v sestavě chybí už přes měsíc.
A criminal investigation has been opened against HC Ajoie forward and former NHLer Daniel Carr for his role in the below fight. #VegasBorn #GoHabsGo #Preds #ALLCAPS https://t.co/SBmyJzjvIN— Complete Hockey News (@CompleteHkyNews) November 20, 2026
Carr podstoupil slyšení před disciplinárkou, po odvolání Bielu dostal finanční pokutu ve výši 9040 franků, tedy asi 240 tisíc korun, a k ní ještě trest zastavení činnosti na sedm duelů. Ty už pominuly, proto se k hraní opět vrátil. Jenže vyhráno stále nemá.
Jak se v pátek ukázalo, celý incident už měsíc vyšetřuje policie. Státní zastupitelství zahájilo trestní řízení kvůli pokusu o těžké ublížení na zdraví.
Kantonální policie v Bernu provedla první výslechy, mimo jiné s obětí a obviněným, tedy s Haasem i Carrem. „Vyšetřování pokračuje, jsou plánovány další výslechy. Výsledky budou předloženy příslušnému státnímu zastupitelství, které rozhodne o dalším postupu,“ stojí v tiskové zprávě policie.
„Státní zastupitelství upozorňuje, že i v souvislosti se sportovními akcemi může chování účastníků, pokud překročí určitou míru, mít trestněprávní důsledky. Orgány trestního stíhání jsou povinny v rámci své pravomoci zahájit a vést řízení, jakmile se dozvědí o náznacích spáchání trestného činu,“ varuje dále.
Ani zdaleka se nejedná o první přešlap, který sahá za hokejové mantinely a řeší ho policie.
Našly byste ho i v Česku, třeba v roce 2002, když jihlavský František Musil napadl mimo hru libereckého Roberta Pospíšila, který údajně málem přišel o část malíčku.
Prezident klubu Petr Syrovátko následně podal na Musila trestní oznámení, policie zahájila vyšetřování pro podezření z úmyslného ublížení na zdraví. Veřejně dostupné zdroje ovšem neuvádějí, že by byl Musil nakonec obviněn či odsouzen. Spis policie později převedla do archivu.
V zahraničí ale policie v minulosti trestala hned několikrát. Třeba bostonského obránce Martyho McSorleye v roce 2000 usvědčil soud z napadení zbraní a uložil mu osmnáctiměsíční podmínku. Bek Bostonu tehdy napadl hokejkou do hlavy Donalda Brasheara, který posléze omdlel.
Obávaný tvrďák Todd Bertuzzi zase před 22 lety srazil útočníka Stevea Moorea, jenž následně utrpěl zlomeniny krčních obratlů. Bertuzzi čelil obvinění z napadení způsobující tělesnou újmu, ale nakonec se dohodl na podmínečném ukončení řízení s probační lhůtou a 80 hodinami veřejně prospěšných prací.
Takových případů byste ale ve světě vypátrali více. Mezi ně se nově zařadil i ten Carrův ze Švýcarska. Jak dopadne?